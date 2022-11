Dusty Springfield: Αφιερωμένο στην τραγουδίστρια το Doodle της Google

Τεχνολογία - Επιστήμη

Στη σπουδαία Βρετανή τραγουδίστρια είναι αφιερωμένο το σημερινό της doodle της Google.

Σε μία σπουδαία τραγουδίστρια είναι αφιερωμένο το σημερινό doodle της Google, στην Dusty Springfield.

Η μουσικός που έφυγε από τη ζωή το 1999, μετά από πενταετή μάχη με καρκίνο του μαστού και μία μέρα πριν από τα 60ά της γενέθλια, γεννήθηκε στο δυτικό Χάμπστεντ του Βόρειου Λονδίνου.

Η αγάπη της για το τραγούδι φάνηκε από πολύ μικρή κιόλας ηλικία, αφού σε ηλικία 11 ετών ηχογράφησε τον πρώτο της δίσκο και τραγουδούσε με τον αδελφό της στο γκαράζ του σπιτιού τος.

Οι ζωντανές εμφανίσεις άρχισαν αμέσως μετά την κυκλοφορία του δίσκου.

Συμμετείχε αρχικά σε δύο συγκροτήματα, τις «Lana Sisters» και τους «Springfields», το τριμελές συγκρότημα του αδερφού της. Όταν αυτό διαλύθηκε ξεκίνησε τη δική της επιτυχημένη σόλο καριέρα και λίγους μήνες μετά κυκλοφόρησε το εμβληματικό τραγούδι «I Only Want To Be With You»(1964), που έφτασε στο Νο. 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Νο. 12 στις ΗΠΑ.

Οι καταχρήσεις στάθηκαν εμπόδιο στο να συνεχίσει την καριέρα της. Επέστρεψε το 1987 σε μια άκρως επιτυχημένη συνεργασία με τους Pet Shop Boys, όταν κυκλοφόρησαν το single

«What Have I Done to Deserve This?», ενώ στις αρχές της δεκαετίας του '90 σημείωσε την τελευταία, μεγάλη επιτυχία της όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Reputation».

