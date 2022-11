Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιά στο Παπίκιο Όρος: Η καταστροφή σε χάρτη

Το μέγεθος της καταστροφικής φωτιάς, που κατέστρεψε το Παπίκιο Όρος καταγράφηκε σε χάρτη από την υπηρεσία Copernicus EMS.

Στο Χιονόρεμα, μία δύσβατη και με μεγάλες κλίσεις περιοχή, έχει επικεντρωθεί η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Παπίκιο Όρος της Ροδόπης, που ξεκίνησε στις 22 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, με το μεγαλύτερο τμήμα της περιμέτρου της πυρκαγιάς να έχει ελεγχθεί, στην περιοχή και σήμερα επιχειρούν 320 πυροσβέστες με 31 υδροφόρα οχήματα, 20 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, με τη συνδρομή του Ελληνικού Στρατού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με μηχανήματα έργου για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Με βάση τα διανυσματικά δεδομένα που εκδόθηκαν από το Copernicus Emergency Mapping Service (EMS), η συνολική καμένη έκταση μέχρι το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 08:43 ήταν 20162 στρέμματα. Από τη -μέχρι τις 5/11- συνολική καμένη έκταση τα 16960 στρέμματα αντιστοιχούσαν στην Ελλάδα και τα 3202 στρέμματα στη Βουλγαρία.

Η ολοκληρωμένη χαρτογράφηση της καμένης έκτασης θα πραγματοποιηθεί από το Εθνικό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών (ΕΠαΔαΠ), όταν υπάρχουν διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες (Sentinel-2) χωρίς σύννεφα και ενεργά μέτωπα.

Στην εικόνα διακρίνεται η περίμετρος της καμένης έκτασης που αντιστοιχεί στην Ελλάδα (μπλε περίγραμμα) και στη Βουλγαρία (πράσινο περίγραμμα), σύμφωνα με τα διανυσματικά δεδομένα του Copernicus EMS στις 5/11/2022.

Η χαρτογράφηση της καμένης έκτασης από την υπηρεσία Copernicus EMS έγινε με δορυφορικά δεδομένα SPOT 6/7.

Οι χάρτες των καμένων εκτάσεων αξιοποιούνται άμεσα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τα κατά τόπους δασαρχεία, ώστε άμεσα να κηρύσσονται αναδασωτέες.

Το ΕπαΔαπ αποτελεί συνεργασία μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος, η οποία χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

