Απεργία ΓΣΕΕ - Μέσα Μεταφοράς: Χωρίς Δακτύλιο η Αθήνα την Τετάρτη

Δεν ισχύει ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, λόγω της στάσης εργασίας στα ΜΜΜ και της 24ωρης απεργίας των ταξί. Η έκκληση της ΕΛΑΣ.

Δεν θα ισχύσουν αύριο, Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας (μικρός δακτύλιος), λόγω των στάσεων εργασίας των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, καθώς και της 24ωρης απεργίας των μελών του Σωματείου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Η ΕΛΑΣ παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων για την αποφυγή πρόκλησης περαιτέρω κυκλοφοριακών προβλημάτων.

