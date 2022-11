Κόσμος

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ - Μπάιντεν: Θέλω να είμαι ξανά υποψήφιος- Το “κόκκινο κύμα” δεν ήρθε

Το μήνυμα του Προέδρου των ΗΠΑ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, που οδήγησε σε απροσδόκητη νίκη των Δημοκρατικών.



Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν εξέφρασε ικανοποίηση χθες Τετάρτη, κάνοντας λόγο για «μια καλή ημέρα για τη δημοκρατία», την επομένη των ενδιάμεσων εκλογών στις οποίες η παράταξή του, το Δημοκρατικό κόμμα, πρόβαλε πολύ πιο σθεναρή αντίσταση από ό,τι προβλεπόταν στους Ρεπουμπλικάνους.

«Είχαμε εκλογές χθες. Και ήταν μια καλή ημέρα, θεωρώ, για τη δημοκρατία», είπε ο Δημοκρατικός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο, χαιρετίζοντας το γεγονός ότι η ψηφοφορία εκτυλίχθηκε «προφανώς χωρίς παρεμβολές». «Ενώ ο Τύπος και οι ειδικοί προέβλεπαν γιγαντιαίο κόκκινο κύμα, δεν είχαμε τίποτα τέτοιο», πρόσθεσε, αναγνωρίζοντας πάντως την «απελπισία» πολλών ψηφοφόρων, ειδικά εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού.

Διαβεβαίωσε ακόμη πως είναι «έτοιμος να συνεργαστεί με τη ρεπουμπλικανική αντιπολίτευση», τονίζοντας πως είναι ανοικτός σε όλες τις «καλές ιδέες». Ο Τζο Μπάιντεν ξαναείπε πως «έχει την πρόθεση» να διεκδικήσει δεύτερη θητεία το 2024, όμως θα το επιβεβαιώσει «στις αρχές της επόμενης χρονιάς». «Πρόθεσή μου είναι να είμαι υποψήφιος», είπε ο Δημοκρατικός ένοικος του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που ήταν αφιερωμένη στα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, διευκρινίζοντας ωστόσο πως θα πρόκειται για «οικογενειακή απόφαση».

Ο κ. Μπάιντεν, ο γηραιότερος πρόεδρος που εξελέγη ποτέ στις ΗΠΑ, θα πατήσει τα 80 σε μερικές ημέρες και η προοπτική να είναι ξανά υποψήφιος δεν γοητεύει ακριβώς την κοινή γνώμη, ούτε καν το Δημοκρατικό κόμμα.

Ξεκαθάρισε χθες πως η επιλογή του δεν θα εξαρτηθεί από αυτήν του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του Ντόναλντ Τραμπ, που παρότι βγήκε μάλλον εξασθενημένος από τις ενδιάμεσες εκλογές αναμένεται να ανακοινώσει πως θα διεκδικήσει την προεδρία το 2024 την επόμενη εβδομάδα, από την κατοικία του στη Φλόριντα. «Δεν νιώθω απολύτως καμιά πίεση να επιλέξω σήμερα, αύριο, οποτεδήποτε, ανεξαρτήτως του τι θα κάνει ο προκάτοχός μου», εξήγησε ο κ. Μπάιντεν στον Τύπο στον Λευκό Οίκο.

Δεκαπέντε ώρες και πλέον μετά το κλείσιμο των τελευταίων εκλογικών τμημάτων, η Αμερική περίμενε χθες ακόμη να μάθει την έκβαση πολλών εκλογικών μαχών αποφασιστικής σημασίας, με το αποτέλεσμα σε ορισμένες να παίζεται ακόμη, ιδίως στην Αριζόνα και στη Νεβάδα.

Πάντως οι Ρεπουμπλικάνοι οδεύουν να εξασφαλίσουν, έστω οριακά, τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ αυτός της Γερουσίας μένει ακόμη να κριθεί. Προσεκτικά, τα μεγάλα αμερικανικά ΜΜΕ επιφυλάχθηκαν, δεν μετέδωσαν τις προβλέψεις τους για το ποιος θα ελέγχει τη Βουλή των Αντιπροσώπων — σώμα με 435 έδρες, που σημαίνει ότι για την πλειοψηφία χρειάζονται 218.

«Λιγάκι απογοητευτικά» τα αποτελέσματα για τον Ντόναλντ Τραμπ

Το «κόκκινο κύμα» που προεξοφλούσαν οι Ρεπουμπλικάνοι, ειδικά στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δεν ήρθε, κάτι που στερεί ενδεχομένως από τον Ντόναλντ Τραμπ το εφαλτήριο που περίμενε ανυπόμονα για να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του στις προσεχείς προεδρικές εκλογές το 2024.

Παραμένοντας σιωπηλός όλο το πρωί χθες, ο πρώην πρόεδρος, που ήλπιζε να καβαλήσει το «κόκκινο κύμα», εντέλει αναγνώρισε, πράγμα σπάνιο γι’ αυτόν, μέσω του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που δημιούργησε, πως τα αποτελέσματα ήταν «λιγάκι απογοητευτικά».

Πολλοί από τους υποψήφιους που υποστήριξε δημόσια ηττήθηκαν. Αντίθετα, ένας από τους δυνητικούς αντιπάλους του στην κούρσα για το χρίσμα του Grand Old Party ώστε να είναι ο υποψήφιος της παράταξης στις προεδρικές του 2024, ο κυβερνήτης της Φλόριντας Ρον ΝτεΣάντις, ανερχόμενο αστέρι της αμερικανικής σκληρής δεξιάς, επανεξελέγη με άνεση. Μετά τον θρίαμβό του, τόνισε πως «η μάχη» μόλις «ξεκινά».

Ο βαρόνος των Ρεπουμπλικάνων Κέβιν Μακάρθι, που προαλείφεται για να γίνει ο επόμενος «speaker», ο νέος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, διαδεχόμενος τη Νάνσι Πελόσι, θέλησε να δείξει περισσότερη αυτοπεποίθηση. «Είναι καθαρό πως θα πάρουμε πίσω τη Βουλή των Αντιπροσώπων», διαβεβαίωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη.

Δεν είναι πάντως σίγουρο καν αυτό. Αν και οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν καθαρά κέρδη 12 εδρών, σύμφωνα με το ινστιτούτο Edison Research, 39 έδρες που κατείχαν οι Δημοκρατικοί μένουν ακόμη να κριθούν. Ως τώρα, οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν εξασφαλίσει 208 έδρες και οι Δημοκρατικοί 188.

Αν τα καταφέρουν, οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν ήδη καταστήσει σαφείς τις προθέσεις τους: θα φροντίσουν να κάνουν σκόνη το πρόγραμμα του Τζο Μπάιντεν, είτε πρόκειται για την κλιματική αλλαγή είτε για τον νόμο για τον πληθωρισμό· υπόσχονται εξάλλου να κινήσουν έρευνες που ίσως οδηγήσουν στην παραπομπή του ενοίκου του Λευκού Οίκου σε δίκη στη Γερουσία και την παύση του από το αξίωμα.

Η Γερουσία παίζεται στην παράταση (;)

Στη Γερουσία, απόλυτα μοιρασμένη προεκλογικά, όπου οι Δημοκρατικοί είχαν οριακή πλειοψηφία χάρη στην ψήφο της αντιπροέδρου Κάμαλας Χάρις, θα χρειαστούν αρκετές ημέρες, αν όχι εβδομάδες, προτού γίνει σαφές ποια παράταξη θα έχει πλειοψηφία.

Τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας), δεν είχαν ακόμη κριθεί οι έδρες στην Αριζόνα και στη Νεβάδα.

Ενώ στην Τζόρτζια, όπως το 2020, η έδρα θα κριθεί στην παράταση, αφού κανένας από τους υποψήφιους, ούτε ο πάστορας Ράφαελ Γουόρνοκ, ο απερχόμενος γερουσιαστής, ούτε ο μαύρος πρώην αστέρας του αμερικάνικου φούτμπολ Χέρσελ Γουόκερ, που υποστήριξε δημόσια ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν έσπασε το φράγμα του 50%. Θα διεξαχθεί άρα νέα ψηφοφορία. Προβλέπεται να οργανωθεί την 6η Δεκεμβρίου.

Το στρατόπεδο του 79χρονου προέδρου δεν έκρυβε την ικανοποίησή του για τις επιδόσεις του, μολονότι ο κ. Μπάιντεν θα αναγκαστεί να κυβερνήσει όπως φαίνεται με το Κογκρέσο διχασμένο για τα υπόλοιπα δύο χρόνια της θητείας του.

Οι Δημοκρατικοί κέρδισαν από τους Ρεπουμπλικάνους μια από τις έδρες της Γερουσίας για την οποία δόθηκε σκληρή μάχη, αυτή στην Πενσιλβάνια: θα την εκπροσωπεί ο Τζον Φέτερμαν.

Στην προεκλογική εκστρατεία το ζήτημα που κυριάρχησε ήταν ο πληθωρισμός, που είναι η κυριότερη ανησυχία των Αμερικανών κατά τα έξιτ πολ. Επισήμως στο 8,2% σε ετήσια βάση, είναι ο υψηλότερος των τελευταίων 40 ετών.

Δεν υπήρξε νοθεία

Σε ό,τι αφορά τις κούρσες σε επίπεδο κυβερνητών, αφού απέσπασαν δύο πολιτείες από τους Ρεπουμπλικάνους (Μέριλαντ, Μασαχουσέτη), οι Δημοκρατικοί δεν είχαν ακόμη πει την τελευταία τους λέξη στην Αριζόνα, όπου η έκβαση της μάχης της Κάρι Λέικ, φλογερής οπαδού του κ. Τραμπ, που φερόταν να είναι το φαβορί, με τη Δημοκρατική υποψήφια Κέιτι Χομπς παρέμενε άγνωστη.

Στις εκλογές σε αυτή την πολιτεία δεν διαπράχθηκε καμία νοθεία, παρά τα τεχνικά προβλήματα σε κάποια μηχανήματα καταμέτρησης των ψηφοδελτίων, επέμεναν χθες οι τοπικές αρχές, προειδοποιώντας πως τα οριστικά αποτελέσματα δεν αναμένεται να ανακοινωθούν παρά έπειτα από αρκετές ημέρες.

Εξάλλου, οι υπερασπιστές του δικαιώματος στην άμβλωση πανηγύρισαν χθες «ιστορικές» νίκες στα δημοψηφίσματα που έγιναν παράλληλα με τις ενδιάμεσες εκλογές, ειδικά στην εξαιρετικά συντηρητική πολιτεία Κεντάκι. Αρκετοί παρατηρητές διαπίστωναν με ανακούφιση πως, παρά τους φόβους που εκφράστηκαν προεκλογικά για παρατυπίες, ως και για βίαια επεισόδια, οι εκλογές έγιναν χωρίς προβλήματα, ούτε ταραχές.

«Τελικά οι Αμερικανοί θα τα ξαναβρούν, ελπίζω, όπως γίνεται πάντα», θέλει να πιστεύει η 55χρονη Τζίνα Ταραντίνο, ψηφοφόρος στη Νέα Υόρκη.

