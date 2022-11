Πολιτική

Ακρίβεια - Βελόπουλος: ο κόσμος πεινάει, επειδή στηρίζουμε την Ουκρανία

Οι αναφορές του για τις τιμές, το “καλάθι του νοικοκυριού” και τις μετεκλογικές συνεργασίες. Τι είπε για εκβιασμούς πολιτικών, με στοιχεία για την προσωπική ζωή τους.

«Το κράτος πρέπει να έχει μυστικές υπηρεσίες που να παρακολουθούν για την ασφάλεια του», είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, σημειώνοντας για το θέμα που έχει ανακύψει τις τελευταίες ημέρες πως «Δεν υιοθετώ κανένα ρεπορτάζ εάν δεν αποδειχθούν τα στοιχεία που βγαίνουν στον αέρα».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έκανε λόγο για «εγκληματικά λάθη της Κυβέρνησης στην διαχείριση κρίσεων» και για «εγκληματικά ψεύδη του Πρωθυπουργού, ο οποίος είναι στην δύση του και φαίνεται».

Αναφερόμενος στην χρήση παράνομων λογισμικών παρακολουθήσεων, ο κ. Βελόπουλος είπε ότι «μια κυβέρνηση με τόσα λεφτά έχει ευχέρεια να πάρει ένα τέτοιο μηχάνημα, όπως και πολλοί πλούσιο άνθρωποι έχουν ευχέρεια να πάρουν τέτοιο μηχάνημα, για βιομηχανική κατασκοπεία».

«Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να παρακολουθεί την προσωπική ζωή των Υπουργών. Κάτι άλλο συμβαίνει. Ο κ. Ανδρουλάκης κατήγγειλε ότι παρακολουθούσαν την προσωπική του ζωή και όχι την πολιτική ζωή του. Μήπως κάποιοι λοιπόν εκβιάζουν για την προσωπική ζωή τους κάποιους πολιτικούς; Παγκοσμίως πολιτικοί εκβιάζονται με βίντεο και συνομιλίες από την προσωπική ζωή τους», ανέφερε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Ερωτηθείς σχετικά είπε ότι «το “καλάθι του νοικοκυριού” είναι το “καλάθι των αχρήστων”, διότι είναι οι “άριστοι της ΝΔ” και οι “άχρηστες” επιλογές τους» και έκανε λόγο για εξαπάτηση των πολιτών, αναφέροντας πως υπάρχουν περιπτώσεις που μέσω του μέτρου προωθούνται στους καταναλωτές προϊόντα σε υψηλότερες τιμές από άλλα.

«Να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό πως η στήριξη στην Ουκρανία, οδηγεί στην πείνα. Δεν πρέπει να ερωτηθεί ο κόσμος αν θέλει να πεινάσει για να στηρίξει η χώρα την Ουκρανία;», προσέθεσε ο κ. Βελόπουλος.

Σχετικά με τις εκλογές και τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε «Εγώ ζητάω την ψήφο του ελληνικού λαού για να κυβερνήσω. Δεν θέλω 1-2 υπουργεία. Δεν πρόκειται να συνεργαστώ μαζί τους. Πώς να μπω σε ένα «κιβώτιο με ψεύτες; Αν ήθελα, θα ήμουν υπουργός από το 2012 όταν ο Αντώνης Σαμαράς μου πρότεινε να πάρω υπουργείο και αρνήθηκα».

Εκτίμησε πως «αν πάει τις εκλογές στα τέλη της τετραετίας, η ΝΔ θα πάει στο 18%. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται».

