Παιδική πορνογραφία: Συλλήψεις για πάνω από 1800 αρχεία με ανήλικους

Εξιχνιάστηκαν τέσσερις υποθέσεις πορνογραφίας ανηλίκων. Τι βρέθηκε στα σπίτια των συλληφθέντων.



Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος διερευνήθηκαν και εξιχνιάστηκαν τέσσερις υποθέσεις πορνογραφίας ανηλίκων και συγκεκριμένα συνελήφθησαν στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας – κακουργηματικού χαρακτήρα - δύο άτομα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας – κακουργηματικού χαρακτήρα - σε βάρος δύο ακόμα ατόμων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο δράσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων και έπειτα από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη διαδικτυακή έρευνα και ανάλυση ψηφιακών δεδομένων, εντοπίστηκαν διαδικτυακοί χρήστες, εντός της ελληνικής επικράτειας, που κατείχαν πρόσφορα για διαμοιρασμό συνολικά 1.874 αρχεία πορνογραφίας ανηλίκων.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και εκδόθηκε σχετικό βούλευμα για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Από την επακόλουθη αστυνομική προανάκριση και κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας με τους εμπλεκόμενους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, προέκυψαν τα στοιχεία των ατόμων, ενώ εξακριβώθηκαν και οι τόποι κατοικίας τους.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους, το χρονικό διάστημα από 24 Οκτωβρίου έως και 7 Νοεμβρίου 2022, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

23 σκληροί δίσκοι και

εξωτερικό μέσο αποθήκευσης ( usb).

Ειδικότερα, από την επιτόπια έρευνα που διενεργήθηκε στα ψηφιακά πειστήρια των δύο πρώτων ατόμων βρέθηκε πλήθος υλικού (φωτογραφίες και βίντεο) πορνογραφίας ανηλίκων και συνελήφθησαν. Με τις δικογραφίες, που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε τακτικό Ανακριτή για διενέργεια κύριας ανάκρισης.

Για τα άλλα δύο άτομα ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή τους στην παράνομη δραστηριότητα, πλην όμως δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις της αυτόφωρης διαδικασίας. Στις περιπτώσεις αυτές οι σχηματισθείσες δικογραφίες υποβλήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

