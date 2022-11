Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Ασφαλτόστρωση… για γέλια! (εικόνες)

Αν μη τι άλλο, χαμόγελα προκαλεί το έργο ασφαλτόστρωσης, όπως εκτελέστηκε σε δρόμο του Κορδελιού.

Απίστευτο κι όμως… ελληνικό!

Συνεργεία του δήμου Κορδελιού-Ευόσμου πραγματοποίησαν ασφαλτόστρωση σε δρόμο, εκτός… από ένα σημείο, καθώς ήταν σταθμευμένο ένα αυτοκίνητο.

Η φωτογραφία δεν συνιστάται σίγουρα για τελειομανείς, καθώς όπως μπορείτε να δείτε, ένας ολόκληρος δρόμος ασφαλτοστρώθηκε, εκτός από ένα μικρό σημείο.

Αυτό συνέβη διότι ο οδηγός του οχήματος που πάρκαρε στην οδό Ανδρομάχης, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, δε φρόντισε να μετακινήσει το αυτοκίνητό του κατά τη διάρκεια των εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Βέβαια, εφόσον το όχημα ήταν ούτως ή άλλως σταθμευμένο στον συγκεκριμένο δρόμο, δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει καν η ασφαλτόστρωση ή θα μπορούσε να μετακινηθεί με γερανό το εν λόγω όχημα, όμως….





