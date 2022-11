Κοινωνία

Βιασμοί ανηλίκων - Πετράλωνα: μαρτυρίες, αιχμές και κόντρα για το... κοινό κρεβάτι (βίντεο)

Αναβλήθηκε η εκδίκαση μήνυσης του πατέρα των παιδιών κατά του συγγραφέα που θέλει να γίνει ανάδοχος του γιού του. Αιχμές για την σχέση του γείτονα της οικογένειας με το νεαρό αγόρι.

Για τις 13 Οκτωβρίου αναβλήθηκε η εκδίκαση της μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε σε βάρος του γείτονα του που έχει αναλάβει την φροντίδα του γιού του, ο πατέρας των παιδιών από τα Πετράλωνα, που έχουν στραφεί εναντίον του κατηγορώντας τον για βιασμούς τους από τον ίδιο και φίλους του.

Τα παιδιά έχουν καταγγείλει πως το αγόρι από την ηλικία των 7 ετών, είχε βιαστεί επανειλημμένα από τον πατέρα του, ο οποίος οργάνωνε και "πάρτι βιασμού" και επέτρεπε την κακοποίηση του παιδιού και από άλλα άτομα.

Έχουν ταυτοποιηθεί 17 άτομα που σύμφωνα με τις έρευνες και τις καταγγελίες των παιδιών, τα είχαν βιάσει, όταν ήταν ακόμη ανήλικα. Η 22χρονη σήμερα αδερφή του 17χρονου σήμερα αγοριού, κατήγγειλε πως αυτή και ο αδερφός της έπεσαν θύμα κακοποίησης ξανά και ξανά μέσα στο σπίτι τους στα Πετράλωνα.

Ο πατέρας της οικογένειας έχει απομακρυνθεί από το σπίτι, ενώ τα παιδιά έχουν στραφεί και κατά της μητέρας τους, για την συγκάλυψη των πράξεων του πατέρα τους και των φίλων του.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησεαν το πρωί ο δικηγόρος του πατέρα και η δικηγόρος της 22χρονης σήμερα κόρης της οικογένειας, αλλά και του γείτονα της οικογένειας και συγγραφέα, ο οποίος από χρόνια έχει δείξει ενδιαφέρον για το αγόρι που φέρεται να έχει βιαστεί πολλάκις από την ηλικία των 7 ετών και εξής.

Μάλιστα, όπως επιβεβαίωσε και η συνήγορος του, υπάρχει αίτημα του συγγραφέα, για να υπάρξει αναδοχή του αγοριού, το οποίο πέρασε αρκετά χρόνια και στο Άγιο Όρος.

Η δικηγόρος απάντησε στον Γιώργο Λιάγκα πως «δεν έχω ακούσει το αγόρι να αποκαλεί «μπαμπά» τον συγγραφέα, η σχέση τους όμως είναι πολύ στενή».

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του πατέρα και βασικού καταγγελλόμενου στην υπόθεση, για ακόμη μια φορά άφησε αιχμές για τις προθέσεις και την στάση του συγγραφέα, λέγοντας πως ακούγεται πως κοιμούνται στο ίδιο κρεβάτι και ότι «για τον πατέρα, η νομική σχέση δεν είναι τόσο το πρόβλημα, δηλαδή ότι θέλει να πάρει την αναδοχή του παιδιού. Το πρόβλημα είναι η ουσιαστική σχέση που έχει αναπτύξει αυτός ο άνθρωπος με το παιδί. Αν ακούσετε ότι ένας άνθρωπος χτίζει μια σχέση με το παιδί σας, ακόμη και αν είναι η πιο υγιής, πως θα το εκλάβετε;».

Απαντώντας σε όσα είπε η συνήγορος του συγγραφέα για προσπάθεια συκοφάντησης του πελάτη της, ο δικηγόρος του πατέρα απάντησε «το ότι κοιμούνται στο ίδιο δωμάτιο το είπαν τόσο το παιδί όσο και ο ίδιος ο συγγραφέας, δεν είναι λάσπη αυτό».

