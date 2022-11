Κόσμος

Τουρκία - Ντεμίρ: Νέο ραντάρ θα ενσωματωθεί στα F-16

Το νέο ραντάρ AESA, που θα ενσωματωθεί στα F-16 και σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιθεώρησε σήμερα ο επικεφαλής της Αμυντικής Βιομηχανίας, Ισμαήλ Ντεμίρ.

Κατά την επίσκεψή του στην εταιρεία Aselsan, ο Ντεμίρ δήλωσε ότι «τα F-16 μας θα συνεχίσουν να υπηρετούν την πολεμική μας αεροπορία διαθέτοντας ακόμη πιο προηγμένες και εκσυγχρονισμένες δυνατότητες. Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που διαθέτουμε για να πάμε ένα βήμα παραπέρα στο εθνικό μαχητικό αεροσκάφος».

«Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στην Aselsan, λάβαμε πληροφορίες για την πορεία της ανάπτυξής του και εξετάσαμε το ραντάρ AESA επί τόπου. Θα ενσωματώσουμε πρώτα το ραντάρ AESA, το οποίο έχουμε αναπτύξει για να ανταγωνίζεται τα αντίστοιχα στον κόσμο, στο AKINCI TIHA, στη συνέχεια στα F-16 μας και τέλος στο Εθνικό Μαχητικό Αεροσκάφος», ανέφερε.

