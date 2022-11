Αθλητικά

Ελλάδα – Λετονία: Ήττα… με κάτω τα χέρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η «επίσημη αγαπημένη» που παρουσιάστηκε με σύνθεση ανάγκης, απογοήτευσε με την εμφάνιση της.

Ο κόσμος μόνο, που κατέκλυσε το κλειστό «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου, δεν ήταν αρκετός για να ωθήσει την Εθνική Ανδρών στη νίκη επί της Λετονίας, για την 9η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, που παρατάχθηκε με σύνθεση... ανάγκης, «έπεσε» με το βαρύ 60-80 και είδε το ρεκόρ του στον 9ο όμιλο να υποχωρεί στο 4-3. Στον αντίποδα οι πρωτοπόροι του ομίλου Λετονοί το βελτίωσαν σε 6-1 και πλέον «σφράγισε» την πρόκριση, για πρώτη φορά στην ιστορία της, στην τελική φάση της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί το διάστημα 25 Αυγούστου-10 Σεπτεμβρίου 2023 σε Φιλιππίνες, Ιαπωνία και Ινδονησία.

Πλέον η νίκη τη Δευτέρα (14/11, εκτός έδρας), απέναντι στο Βέλγιο, είναι επιβεβλημένη για την Εθνική, αν θέλει να μην κινδυνεύσει η πρόκρισή για το Παγκόσμιο.

Τα δεκάλεπτα: 13-16, 28-36, 45-63, 60-80

Όσο λειτουργούσε η άμυνα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, η «γαλανόλευκη», που παρουσίασε πρόβλημα στην παραγωγικότητα της, έμεινε στο παιχνίδι. Όταν όμως στο δεύτερο ημίχρονο κατέρρευσε ο αμυντικός προσανατολισμός της, το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη... κατέρρευσε και έμεινε θεατής, απέναντι στους έμπειρους παίκτες της Λετονίας. Άλλωστε με απογοητευτικά ποσοστά ευστοχίας και χαμένο το κομμάτι της δημιουργίας και των ριμπάουντ, η Εθνική δεν είχε βλέψεις ανατροπής...

Οι Λετονοί μπήκαν δυναμικά στο παρκέ και εκτελώντας από μέση και μακρινή απόσταση προηγήθηκαν με 7-0 στο 4΄. Η Εθνική προσπάθησε να επιστρέψει μέσα από την άμυνα της και στο 9΄ βρέθηκαν στο -1 (13-14). Ωστόσο η αστοχία δεν της επέτρεψε να κλείσει την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ (13-16). Με τον Γκίκα να ευστοχεί στο πρώτο τρίποντο της Εθνικής στο 13΄, η «γαλανόλευκη» αναθάρρησε (16-20 στο 12΄), αλλά τα λάθη την κράτησαν σε απόσταση μέχρι το ημίχρονο (28-33 στο 20΄).

Στο δεύτερο ημίχρονο, πάντως, η άμυνα δεν λειτούργησε ποτέ, οι Λετονοί βρήκαν ρυθμό από τα 6.75 και στο 25΄ η ελληνική ομάδα βρέθηκε στο -18 (38-56). Με τους Λετονούς, μάλιστα, να παραμένουν «ζεστοί» από μακρινή απόσταση, απόρροια της κακής περιφερειακής άμυνας της Εθνικής, το σκηνικό του αγώνα δεν άλλαξε μέχρι το τελικό 60-80.

H εμπειρία του Ντάιρις Μπέρτανς (15π.) και των... γνώριμων μας Γιάνις Στρέλνιεκς (19π.) και Γιάνις Τίμα (17π.) οδήγησε την επίθεση της Λετονίας, ενώ από την Εθνική προσπάθησαν οι Νίκος Γκίκας και Γιάννης Γόντικας, σημειώνοντας από 11 πόντους.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ζουράποβιτς, Μαέστρε, Μάτεγεκ

ΕΛΛΑΔΑ (Δημήτρης Ιτούδης): Χαραλαμπόπουλος 6 (2), Γόντικας 11, Μωραΐτης 6 (1), Νετζήπογλου, Ρογκαβόπουλος 8 (1), Γιαννόπουλος 2, Γκίκας 11 (3), Κακλαμανάκης, Λούντζης 2, Μουράτος 2, Τσαϊρέλης 4, Τσαλμπούρης 8.

ΛΕΤΟΝΙΑ (Λούκα Μπάνκι): Λάκσα, Λόμαζ 7, Μέγερις 2, Στάινμπεργκς, Ζόρικς 8, Άτε, Μπέρτανς 15 (3), Τσάβανς 4, Γκραζούλις 8, Στρέλνιεκς 19 (4), Τίμα 17 (3)

Ειδήσεις σήμερα:

Δίκη Χρυσής Αυγής - Αστυνομικός: Ο Φύσσας είπε “αυτός με μαχαίρωσε”, δείχνοντας τον Ρουπακιά

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Στον ανακριτή για συμπληρωματική κατάθεση

Βιασμοί ανηλίκων - Πετράλωνα: μαρτυρίες, αιχμές και κόντρα για το... κοινό κρεβάτι (βίντεο)