Πολιτισμός

Σύμη: Μπουκάλι με τάμα έφτασε δύο χρόνια μετά στον Πανορμίτη (εικόνες)

Σύμφωνα με την παράδοση, μπουκάλια πιστών με τις προσευχές τους από κάθε μέρος της γης φτάνουν στο νησί της Σύμης για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ τον Πανορμίτη.

Για δυο ολόκληρα χρόνια «ταξίδευε» μπουκαλάκι με τάμα για τον Πανορμίτη που τελικά προχθές, Πέμπτη, έφτασε στον προορισμό του.

Την είδηση γνωστοποίησε η κυρία Νομική Αμοργίνου με δημοσίευσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην οποία αναφέρει « Εχθές το απόγευμα μαζί με τον Ηγούμενο ανοίξαμε ένα μπουκαλάκι, τάμα που ήρθε στον Αρχάγγελο Μιχαήλ Πανορμίτη Σύμης.

Αν δείτε την ημερομηνία, είναι 1/3/2020! Πέρασαν 2 χρόνια αλλά ήρθε! το Θαύμα του Πανορμίτη. Ευχαριστούμε Πανορμίτη μου που μας αξίωσες». Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η κα. Αμοργίνου, το τάμα ταξίδεψε από το Ηράκλειο Κρήτης.

Ποιος είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Πανορμίτης

Φθάνουν πάντοτε, σε όσους με πραγματική πίστη κάνουν το τάμα τους.

Το Μοναστήρι βρίσκεται στο Νότιο άκρο του νησιού και είναι χτισμένο στον πανέμορφο όρμο του Πανόρμου.

Πηγή: Ροδιακή

