Βάσω Τσαβδαρίδου: Η καταγγελία για το #MeToo και η άρνησή της να παραλάβει βραβείο

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια ενόργανης γυμναστικής αρνήθηκε να παραλάβει δεν βραβείο από την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία και εξήγησε τον λόγο...

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια ενόργανης γυμναστικής Βάσω Τσαβδαρίδου δεν παρέλαβε βραβείο από την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία διαμαρτυρόμενη για το γεγονός ότι οι καταγγελίες για το #MeToo της γυμναστικής εκκρεμούν.

Όπως είπε, η καταγγελία που έκανε η ίδια και άλλοι 26 αθλητές στην υπόθεση #MeToo στη γυμναστική παραμένει σε εκκρεμότητα.

«Θέλω σήμερα να μην πάρω αυτό το βραβείο γιατί εκκρεμεί αυτή η κατάσταση και οι καταγγέλλοντες αθλητές δεν έχουμε δικαιωθεί ηθικά ακόμα. Περιμένουμε όλοι να κάνει η ΕΠΟ αυτό που οφείλει έτσι ώστε να διευθετηθεί το ζήτημα. Γιατί μόνο έτσι θα δούμε χαμόγελα και μεγάλες επιτυχίες. Δεν θέλω να μειώσω στο ελάχιστο τη στιγμή αυτή», είπε, εξηγώντας γιατί δεν παρέλαβε το βραβείο.

Οι καταγγελίες αφορούν κακοποιήσεις αθλητριών κατά τη διάρκεια προπονήσεων και αγώνων για να αυξήσουν τις επιδόσεις τους, ενώ υπάρχουν και καταγγελίες για σεξουαλικές παρενοχλήσεις.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ποινικά η υπόθεση είχε τεθεί στο αρχείο, καθώς είχαν παραγραφεί τα αδικήματα, ωστόσο περίμεναν να κινηθούν οι πειθαρχικές διαδικασίες και οι καταγγέλλουσες διαμαρτύρονται γιατί το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας αποφάσισε να μην παραπέμψει στα πειθαρχικά όργανά του τις καταγγελίες, σκεπτόμενο ότι ήδη ποινικά έχουν παραγραφεί.

