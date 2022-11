Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Ο Μέσι έφτασε στο Άμπου Ντάμπι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απευθείας για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πέταξε ο αστέρας της Παρί Σεν Ζερμέν, για να φορέσει τη φανέλα της Αργεντινής.

O Λιονέλ Μέσι βρίσκεται ήδη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Άμπου Ντάμπι, όπου ενσωματώθηκε με την εθνική Αργεντινής. Μετά τα 75 λεπτά που έπαιξε στη χθεσινή νίκη (5-0) της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Οσέρ, ο διάσημος Αργεντινός «πέταξε» απευθείας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την εθνική ομάδα της ασιατικής χώρας την Τετάρτη (16/11, 17:30), στο τελευταίο της φιλικό πριν την έναρξη του Μουντιάλ.

Μαζί με τον Μέσι έφτασαν οι Λεάντρο Παρέδες και Άνχελ Ντι Μαρία, ενώ τους τρεις άσους υποδέχθηκε ο ομοσπονδιακός προπονητής Λιονέλ Σκαλόνι και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας της Αργεντινής (AFA) Κλαούντιο Τάπια.

Στα 35 του ο Λιονέλ Μέσι, μέχρι στιγμής τη σεζόν 2022/23, έχει παίξει σε 19 παιχνίδια (14 σε διοργανώσεις στη Γαλλία και 5 για το Champions League), σημείωσε 12 γκολ και έδωσε 14 ασίστ.

Ειδήσεις σήμερα:

Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: “Σήμα” της Ιντερπόλ στις ελληνικές αρχές

Social Media Awards 2022: Στους κορυφαίους της χρονιάς ο ΑΝΤ1

Τζένιφερ Άνιστον: Πέθανε ο πατέρας της