MyΘέρμανση - Επίδομα θέρμανσης: “Φωτιά” στο Taxis από τις αιτήσεις

Σήμερα κρίνεται η συνέχεια της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις εταιρείες διύλισης και εμπορίας.

Του Νίκου Ρογκάκου

«Γκρεμίστηκε» το Taxis από τις αιτήσεις για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, και αυτό ακριβώς δείχνει την μεγάλη ανάγκη που έχουν οι πολίτες από οποιαδήποτε βοήθεια που θα τους απαλύνει την τσέπη και θα αυξήσει τα εισοδήματά τους.

Έτσι, μάλλον αιφνιδιάστηκε το υπουργείο Οικονομικών από τον όγκο των αιτήσεων για επίδομα θέρμανσης, οι οποίες έχουν κατακλύσει το Taxis.

Έως χθες το βράδυ είχαν υποβληθεί 554.602 αιτήσεις, όταν πέρσι στην πρώτη φάση είχαν εγκριθεί μόλις 382.260 αιτήσεις κι αυτό αν μη τι άλλο μαρτυρά το αυξημένο ενδιαφέρον για κάλυψη από την κρατική “ομπρέλα”, απέναντι στο κόστος θέρμανσης.

Πάντως, παρά την υποχώρηση του φυσικού αερίου από τα επίπεδα- ρεκόρ των 330 ευρώ, κινείται στα 100- 120 ευρώ, δηλαδή περίπου 40% υψηλότερα από πέρσι, ενώ και το πετρέλαιο θέρμανσης παρά τη διπλή επιδότηση κινείται γύρω στα 20 λεπτά υψηλότερα από τις περσινές επίσης υψηλές τιμές.

Ειδικά όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του έχει αργή αλλά σταθερά πτωτική πορεία, αφού πέρα από την υποχώρηση των διεθνών τιμών, είναι καταλυτική η συμβολή και της κρατικής επιδότησης και της έκπτωσης από διυλιστήρια- εταιρίες εμπορίας. Με την τιμή του να κινείται πανελλαδικά στα 1,33 ευρώ, σήμερα θα κριθεί αν ο Κρατικός Προϋπολογισμός θα συνεχίσει μόνος του να στηρίζει τα νοικοκυριά ή αν τα ΕΛΠΕ και οι εταιρίες του ομίλου Motor Oil θα διατηρήσουν την ειδική τιμολογιακή πολιτική.

Σε κάθε περίπτωση, η πλατφόρμα του myΘέρμανση θα μείνει ανοικτή για αιτήσεις ως τις 9 Δεκεμβρίου. Ωστόσο το πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι δεν εξαρτάται μόνο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, αλλά κι από το πότε θα γίνουν οι αγορές. Έτσι, ως τις 21 Δεκεμβρίου θα πάρουν προκαταβολή οι περσινοί δικαιούχοι που θα υποβάλλουν αίτηση καθώς και οι νέοι δικαιούχοι για αγορές που θα τιμολογηθούν έως την 30ή Νοεμβρίου και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 9η Δεκεμβρίου 2022.

Η επόμενη δόση είναι προγραμματισμένη ως την 28η Φεβρουαρίου 2023 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2023 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Φεβρουαρίου 2023, ενώ η τελευταία δόση πάει για την 28η Απριλίου, για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2023 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Απριλίου 2023.

Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι οι δικαιούχοι κινδυνεύουν να μείνουν με άδεια χέρια, αν δεν κινηθούν οι διαχειριστές των πολυκατοικιών, οι οποίοι θα πρέπει να δηλώσουν:

τον ΑΦΜ του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας

τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας, εφόσον υπάρχει

τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία

τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης

το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.