Αντικειμενικές αξίες: μειώσεις για λίγους και όχι αναδρομικά

Περιορισμένες, μετά από επανέλεγχο και για το… μέλλον, θα είναι οι ενδεχόμενες μειώσεις αντικειμενικών αξιών που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο.

Του Νίκου Ρογκάκου

Φρένο στις προσδοκίες για μπαράζ μειώσεων αντικειμενικών αξιών και μάλιστα με αναδρομική ισχύ επιχειρούν πηγές του υπουργείου Οικονομικών. Διευκρινίζουν πως αναδρομική ισχύς δεν «παίζει» και οι όποιες αλλαγές προκύψουν , αν προκύψουν, θα έρθουν μετά από επανάληψη της διαδικασίας προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών ακινήτων μετά την υποβολή γνώμης από τους Δήμους.

Κοινώς όσοι θεώρησαν πως – ίσως και εν όψει εκλογών- το υπουργείο Οικονομικών κάνει ένα άνοιγμα και ετοιμάζεται να βάλει νερό στο κρασί του ακυρώνοντας σωρηδόν τις αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες, θα πρέπει να αναθεωρήσουν…

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τις εν λόγω πηγές, κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών εστάλη επιστολή σε όλους τους Δήμους για διατύπωση γνώμης αλλά μόλις 1 στους 10 απάντησε. Τώρα έχουν δεύτερη ευκαιρία, λένε, να στείλουν τη γνώμη τους και οι υπόλοιποι 9 στους 10 «ώστε να αξιολογηθεί αν τυχόν υπάρχουν εξαιρετικές περιπτώσεις που ενδεχομένως να δημιουργείται κάποιο πρόβλημα».

Σε κάθε περίπτωση ,λένε οι πηγές, η εξέταση των περιπτώσεων σημαίνει ότι αν κριθεί ότι υπάρχει βάσιμη πιθανολόγηση προβλήματος, μπορεί να ακολουθήσει μόνο επανάληψη διαδικασίας και όχι αλλαγή των αξιών και η όποια αλλαγή των αξιών τελικώς γίνει μέσα από την επανάληψη διαδικασίας δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.

Με αυτά τα δεδομένα, ο πήχης μάλλον πρέπει να μπει χαμηλά. Πολύ χαμηλά. Από την άλλη βέβαια, περιπτώσεις στις οποίες οι αυξήσεις βγάζουν μάτι και δεν ακουμπάνε στην πραγματικότητα μπορεί- και πρέπει- να διορθωθούν. Και υπάρχουν και τέτοιες.

