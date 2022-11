Κοινωνία

Πισπιρίγκου - Κούγιας: μηνύσεις και αγωγές κατά πάντων για το τεκμήριο αθωότητας

Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο συνήγορος υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιρίγκου, Αλέξης Κούγιας.

Για τα "τηλεδικαστήρια" σχετικά με την υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου, η οποία κρατείται στις φυλακές του Κορυδαλλού για τον θάνατο των τριών παιδιών της, εξέδωσε ανακοίνωση ο συνήγορος υπεράσπισής της, Αλέξης Κούγιας.

Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση, ο γνωστός ποινικολόγος αναφέρεται στην "ιστορική απόφαση, για την διαταγή παράλειψης, κάθε προσβολής των προσωπικών δεδομένων της κας Πισπιρίγκου, αναφορικά με το τεκμήριο αθωότητάς της και την απαγόρευση κάθε διαρροής των εγγράφων των ποινικών δικογραφιών που έχουν σχηματιστεί εις βάρος της."

Τονίζει ακόμη ότι "απαγορεύεται σε όλους τους δημοσιογράφους και παρουσιαστές όλων των τηλεοπτικών σταθμών και όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να παραβαίνουν όσα περιλαμβάνει το διατακτικό της συγκεκριμένης απόφασης προσωρινής διαταγής."

Αναλυτικά η ανακοίνωση του γραφείου του Αλέξη Κούγια:

"Μια ιστορική απόφαση προσωρινής διαταγής εξέδωσε σήμερα η Πρόεδρος Πρωτοδικών, κ. Θωμά, με την οποία, όλα τα αιτήματα της κας Σωτηρίας Πισπιρίγκου, τα οποία ανέπτυξε στο ακροατήριο, ο επικεφαλής του γραφείου μας, κ. Αλέξης Κούγιας, έγιναν δεκτά και συγκεκριμένα διατάσσει την παράλειψη κάθε προσβολής των προσωπικών δεδομένων της κας Πισπιρίγκου, αναφορικά με το τεκμήριο αθωότητάς της και την απαγόρευση κάθε διαρροής των εγγράφων των ποινικών δικογραφιών που έχουν σχηματιστεί εις βάρος της.

Κατόπιν αυτής της εξελίξεως, απαγορεύεται σε όλους τους δημοσιογράφους και παρουσιαστές όλων των τηλεοπτικών σταθμών και όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, να παραβαίνουν όσα περιλαμβάνει το διατακτικό της συγκεκριμένης απόφασης προσωρινής διαταγής.

Κατόπιν της εξελίξεως αυτής, συνεργάτες του γραφείου μας θα καταθέσουν υπέρ της κας Πισπιρίγκου, μηνύσεις και αγωγές, για όσες παραβάσεις διεπράχθησαν εις βάρος της, με τις οποίες δημιουργήθηκε στους Έλληνες πολίτες η λανθασμένη εικόνα της δολοφόνου των τριών παιδιών της.

Οι μηνύσεις και οι αγωγές θα περιλαμβάνουν όλους τους δημοσιογράφους και παρουσιαστές, αστυνομικούς, συνδικαλιστές και μη, διαχειριστές σάιτ, δικηγόρους, ιατροδικαστές και οιοδήποτε άλλο πρόσωπο παρέβη όσα διατάσσει η σημερινή απόφαση – προσωρινή διαταγή.

Η σημερινή απόφαση αποτελεί σταθμό για την κατάργηση στην πράξη των τηλεδικών που δηλητηριάζουν τη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών και κατασκευάζουν ενόρκους με δηλητηριασμένη συνείδηση."

