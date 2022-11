Τοπικά Νέα

Ρόδος: Συνελήφθη Τούρκος δεκανέας για διακίνηση μεταναστών

Ο 21χρονος περιέγραψε το δρομολόγιο. Υποστήριξε ότι είναι δεκανέας στην τουρκική χωροφυλακή.

Στη σύλληψη ενός 21χρονου Τούρκου για μεταφορά παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα προχώρησε το Λιμενικό στην Ρόδο με τον συλληφθέντα να υποστηρίζει ότι υπηρετεί ως ειδικευμένος οπλίτης με βαθμό δεκανέα στην Jandarma στην τούρκικη χωροφυλακή.

Ο 21χρονος Τούρκος συνελήφθη όταν το πρωί της 13ης Νοεμβρίου 2022 το λιμενικό ενημερώθηκε από το Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. για την ύπαρξη ακυβέρνητου σκάφους στην θαλάσσια περιοχή Καλαβάρδων – Σορωνής. Σκάφος του λιμενικού, το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, έσπευσε στην περιοχή και στις 6:30 το πρωί εκείνης της ημέρας εντόπισε εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων ένα ταχύπλοο φουσκωτό σκάφος, χρώματος πορτοκαλί, το οποίο έφερε μια εξωλέμβια μηχανή, χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας, με ένα άτομο τουρκικής υπηκοότητας.

Ο 21χρονος Τούρκος στο λιμεναρχείο όπου οδηγήθηκε μετά τη σύλληψή του παραδέχτηκε ότι μετέφερε παράνομα μετανάστες από την Ντάτσα προς την Ρόδο, τους οποίους αποβίβασε στην παραλία Φανών και επιχείρησε να επιστρέψει με το ταχύπλοο σκάφος του σε τουρκικά παράλια, όμως αυτό χάλασε και αναγκάστηκε να ζητήσει βοήθεια, καλώντας στον τηλεφωνικό αριθμό 112.

Εξεταζόμενος ομολόγησε ότι έχει καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη και υπηρετεί ως ειδικευμένος οπλίτης με βαθμό δεκανέα στην Jandarma στην τούρκικη χωροφυλακή. Όπως είπε υπηρετεί σε στρατιωτική βάση στο Χάκαρι και ήλθε σκόπιμα στην Ρόδο για να μεταφέρει μετανάστες. Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι έχει χρέη και ότι ο μισθός του στο στρατό είναι μικρός (8000 λίρες το μήνα).



Όπως είπε στην απολογία του, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πριν δύο εβδομάδες σε μία καφετέρια άκουσε έναν άνδρα να μιλά στο τηλέφωνο και να ψάχνει καπετάνιους. Τον πλησίασε και του είπε ότι ενδιαφέρεται και εκείνος του απάντησε ότι μπορεί να βγάλει πολλά λεφτά με δύο δρομολόγια. Έτσι εξέδωσε δίπλωμα ταχυπλόου σκάφους και έκανε δοκιμές.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 21χρονος είπε ότι ξεκίνησε στις 12 Νοεμβρίου το βράδυ από την Ντάτσα από ένα λιμανάκι και το άτομο που γνώρισε μετέφερε με ένα άσπρο βαν τους μετανάστες, τους έβαλε επάνω στο σκάφος και εκείνος ξεκίνησε για την Ρόδο. Μετέφερε όπως είπε 10 μετανάστες, δύο γυναίκες, τέσσερις άνδρες και τέσσερα παιδιά.

Μετά τον απόπλου πέρασαν δυτικά της Σύμης και βγήκαν στις Φάνες, κοντά στην Villa Ramman. Εκεί αποβίβασε τους μετανάστες στην παραλία και ξεκίνησε να επιστρέψει στην Τουρκία, όμως λίγα μέτρα μετά του χάλασε η μηχανή και κάλεσε το τηλέφωνο 112 για να ζητήσει βοήθεια.

Οπως είπε, οι μετανάστες περίμεναν να τους παραλάβει κάποιος και δεν γνωρίζει πού θα πήγαιναν. Είπε ακόμη ότι θα ελάμβανε 5.000 ευρώ μόλις επέστρεφε το σκάφος.

Σε βάρος του 21χρονου Τούρκου ασκήθκαν ποινικές διώξεις για μεταφορά από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών χωρίς δικαίωμα εισόδου στη χώρα από κυβερνήτη πλωτού μέσου κατά συρροή και εκ κερδοσκοπίας και για παράνομη είσοδο στη χώρα.

πηγή: dimokratiki.gr

