Γαμήλιος προορισμός η Ελλάδα: Μνημόνιο ΕΟΤ – GDPA

Υπεγράφη το μνημόνιο συνεργασίας του υπουργείου Τουρισμού με ην Ελληνική Ένωση Διοργανωτών Εκδηλώσεων Προορισμού.

Μνημόνιο Συνεργασίας για την προβολή του γαμήλιου τουρισμού και γενικότερα του τουρισμού πολυτελείας στην Ελλάδα, υπέγραψαν σήμερα ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Διοργανωτών Εκδηλώσεων Προορισμού (GDPA), Θωμά Πολίτη και την αντιπρόεδρο της Ένωσης Άννα Σουρμπάτη.

Πιο συγκεκριμένα, η αμοιβαία συνεργασία μεταξύ ΕΟΤ και GDPA περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για τη συνεκτική και συντονισμένη προώθηση του κλάδου των εταιρικών και κοινωνικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα. Σημαντικοί άξονες της σύμπραξης είναι η παραχώρηση περιεχομένου από πλευράς GDPA προς τον ΕΟΤ, η υλοποίηση εξειδικευμένων FAM και Media Trips, η προβολή του γαμήλιου τουρισμού σε εκθέσεις, εκδηλώσεις και workshops και η δημιουργία ενεργειών προώθησης σε αναλογικό και ψηφιακό περιβάλλον.

Ο τουρισμός πολυτελείας αποτελεί στρατηγικό στόχο του ΕΟΤ για τα επόμενα χρόνια. Όλες οι διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι ο γαμήλιος τουρισμός βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης παγκοσμίως, ιδιαίτερα μετά την πανδημία. Η ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών προώθησης του γαμήλιου τουρισμού στους ελληνικούς προορισμούς εντάσσεται στην στρατηγική του ΕΟΤ για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, τον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και την ανάδειξη του τουρισμού εμπειρίας, όλες τις εποχές του χρόνου.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο τοπ 5 των γαμήλιων προορισμών στην Ευρώπη, μαζί με την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία και την Τουρκία. Υπολογίζεται ότι το 2019, στην Ελλάδα, τα σωρευτικά έσοδα του κλάδου άγγιξαν τα 200 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, η πλειονότητα των επισκεπτών προέρχεται από ανώτερα και ανώτατα οικονομικά στρώματα και από δυναμικές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό, όπως είναι η Αυστραλία, οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι αραβικές χώρες. Επιπρόσθετα, η μέση δαπάνη κάθε επισκέπτη είναι τετραπλάσια της μέσης δαπάνης των τουριστών αναψυχής που επισκέπτονται τη χώρα μας.

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης, δήλωσε: «Θέλουμε την Ελλάδα πρωταγωνίστρια και στον γαμήλιο τουρισμό. Η χώρα μας διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά και τους επαγγελματίες εκείνους που γνωρίζουν καλά τον κλάδο. Εκείνο που χρειάζεται, ανάμεσα στα άλλα, είναι να αναδείξουμε αυτές τις δυνατότητες στο εξωτερικό. Γι' αυτό επιλέξαμε να συμπράξουμε με την Ελληνική Ένωση Διοργανωτών Εκδηλώσεων με Προορισμό την Ελλάδα στον τομέα της προβολής και ανάδειξης αυτής της μοναδικής τουριστικής εμπειρίας των εκδηλώσεων προορισμού. Θέλω να ευχαριστήσω την κ. Σουρμπάτη και τον κ. Πολίτη για την συνεργασία και την καθοριστική συμβολή τους στην υλοποίηση του εγχειρήματος, το οποίο θα συμβάλλει στον εμπλουτισμό του τουριστικού μας προϊόντος».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της GDPA Θωμάς Πολίτης, σημείωσε: «Η Ελληνική Ένωση Διοργανωτών Εκδηλώσεων με Προορισμό την Ελλάδα (Greek Destination Planners Association - GDPA), με ιδιαίτερη ικανοποίηση, επισημοποίησε σήμερα την μέχρι τώρα πετυχημένη συνεργασία της με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, με κυρίαρχο στόχο την ανάδειξη της χώρας σαν κορυφαίο προορισμό για διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων από το εξωτερικό. Σκοπός της συνεργασίας αυτής είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και την τεχνογνωσία μας, και μέσω της εξωστρέφειας να προβάλουμε την χώρα μας, στις συνεργαζόμενες αγορές».

