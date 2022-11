Πολιτισμός

“Το Πρωινό” - Σμαραγδής: τα παιδικά χρόνια στην Κρήτη, η δουλειά σε φαρμακείο και η γνωριμία με τη σύζυγό του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Γιάννης Σμαραγδής παραχώρησε μία συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης, στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1 βρέθηκε καλεσμένος ο δημοφιλής σκηνοθέτης, Γιάννης Σμαραγδής.

Σε μία από καρδιάς συνέντευξη, μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα μεταξύ άλλων για τα παιδικά χρόνια στην Κρήτη, αλλά και τη γνωριμία με τη συζυγό του και το πένθος που βιώνει με την απώλειά της.

Αφού μίλησε για τα παιδικά του χρόνια στην Κρήτη όοπου έμεινε μέχρι τα 16χρόνια του, αποκάλυψε ότι δούλευε σε φαρμακείο, αρχικά στο χωριό του και έπειτα όταν ήρθε στην Αθήνα στο Χαλάνδρι.

Εκεί γνώρισε και τη σύζυγό του που όπως τόνισε ήταν τόσο όμορφη που τη διεκδικούσαν πολλοί. Αφού της έκανε ένα δώρο, ερχόμενος από την Κρήτη, εκείνη τον ρώτησε, τι σκοπεύει να κάνει στη ζωή του και τότε όπως είπε εκείνος της αποκρίθηκε για να την εντυπωσιάσει ότι θα... γίνει σκηνοθέτης, όπως και έγινε.

"Η πρώτη φορά που είπα ότι ήθελα να γίνω σκηνοθέτης ήταν στη σύζυγό μου", είπε ο Γιάννης Σμαραγδής.

Και συνέχισε μιλώντας για την απώλειά της: "Το πένθος είναι βαρύ... Μου συμβαίνει κάτι και παίρνω το τηλέφωνο να της τηλεφωνήσω για να της πω κάτι είτε καλό είτε κακό. Όλα τα πράγματα ξεκινούσαν με την Ελένη και τελείωναν με εκείνη. Ήταν πάντα πίσω, αν και είχε πολύ καλές σπουδές."

Φανερά συγκινημένος, είπε ότι φοβάται πως "όταν θα φύγω επειδή δεν έχω την αθωότητα που είχε αυτό το πλάσμα, μήπως εγώ που έχω κάνει αμαρτίες στη ζωή μου, δεν τη βρω εκεί που θα έχει πάει..."

Όσον αφορά τον "ντόρο" που έφερε η συμμετοχή του Γιώργου Αγγελόπουλου στην ταινία Καποδίστριας, ο δημοφιλής σκηνοθέτης ανέφερε ότι η πρόταση είχε γίνει και μάλιστα για επιπλέον χρηματοδότηση της ταινίας, όμως αρνήθηκε και όπως τόνισε λέει πολύ εύκολα "όχι" όταν το πρόσωπο που προτείνεται δεν συνάδει με την αισθητική του για την ταινία.

"Δεν κάνω τις ταινίες για να ζήσω, αλλα για να καταθέσω την ψυχή μου" είπε αφού εξομολογήθηκε ότι για τα γυρίσματα των ταινιών, είχε κάνει πολλές θυσίες και ο ίδιος αλλά και η συζυγός του, ενώ έχουν χάσει και χρήματα.

Με συστήσανε στον Κόπολα, μόλις είχα τελειώσει τον Γκρέκο, τονίζοντας τον αριθμό των εισιτηρίων που είχε πουλήσει η ταινία και τότε ο Κόπολα του είπε "πώς αντέχεις να σε συστήνουν με τα εισιτήρια;".

Τέλος, ανέφερε ότι ένας ακόμη Έλληνας που θα ήθελε να κάνει ταινία μετά τον Καποδίστρια είναι ο Σωκράτης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενδοοικογενειακή βία: Panic button στα κινητά για τα θύματα - Πώς λειτουργεί

Πλεύρης: ΕΔΕ για το περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκου στο Παίδων

Αγρίνιο: Επεισοδιακή απόδραση κρατουμένου από το Νοσοκομείο (εικόνες)