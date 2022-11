Πολιτισμός

“Το Πρωινό” - Γιάννης Σμαραγδής: ο Ντάνος, ο “Υψηλάντης” και η απώλεια της συζύγου του (βίντεο)

“Καταπέλτης” ο διακεκριμένος σκηνοθέτης για όσους διαδίδουν πως ο Γιώργος Αγγελόπουλος θα παίξει στην νέα ταινία του. Τι απαντά ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Τι αναφέρει ο Γιάννης Σμαραγδής για τον θάνατο της συζύγου του.

Για την απώλεια της συζύγου του, αλλά και για τον θόρυβο που έχει ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα, μετά από αναφορές για συμμετοχή του Γιώργου Αγγελόπουλου στην νέα ταινία του, μίλησε ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής, στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Μιλώντας για τον θάνατο της Ελένης Σμαραγδή, ο σκηνοθέτης είπε, μεταξύ άλλων, «τα φτερά της με έκαναν αυτό που είμαι και το έχω πει αυτό 10 χρόνια πριν φύγει. Κάποιος “μου την έστειλε”. Ακόμη δεν έχω συνειδητοποιήσει την απουσία της, ακόμη την ψάχνω στο κρεβάτι. Είμαστε μαζί 55 χρόνια».

«Αυτό που με κρατάει στην ζωή είναι πως θα κάνω την ταινία, την τελευταία πινελιά στην οποία έβαλε η Ελένη, λίγο πριν φύγει. Μου είπε πως πρέπει να επεξεργαστώ κάτι στην αρχή και κατάφερα να το κάνω πριν από λίγες ημέρες. Δεν μπορώ να συμμαζέψω το μυαλό μου», συμπλήρωσε ο Γιάννης Σμαραγδής.

Όπως είπε, «με κρατάει η ζωή η υστεροφημία της γυναίκας μου», κάνοντας αναφορές στο κινηματογραφικό βραβείο που φέρει το όνομα της Ελένης Σμαραγδή, την μετονομασία οδού στον Δήμο Λοκρών από όπου καταγόταν η σύζυγος του, αλλά και την πρόταση να μετονομαστεί σε οδός Ελένης Σμαραγδή, ο δρόμος που οδηγεί στον τάφο του Νίκου Καζαντζάκη και της γυναίκας του, που την έλεγαν επίσης Ελένη, στο Ηράκλειο.

Ακολούθως, ο σπουδαίος σκηνοθέτης δέχθηκε βροχή ερωτημάτων σχετικά με την φημολογούμενη συνεργασία του με τον Γιώργο Αγγελόπουλο, πιο γνωστό ως Ντάνο, ο οποίος κατά τα δημοσιεύματα και όσα διαρρέουν διάφοροι κύκλοι, θα ενσάρκωνε τον ρόλο του Υψηλάντη.

«Όχι, βέβαια» ήταν η αφοπλιστική απάντηση του σκηνοθέτη για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ο οποίος είπε πως συνάντησε τον Γιώργο Αγγελόπουλο πριν από 3 χρόνια, στο γραφείο του, όπου πήγε μαζί με μια δημοσιογράφο, φίλη του Γιάννη Σμαραγδή. Εκείνη, όπως είπε, «έφερε τον Ντάνο στο γραφείο για να τον συμβουλεύσω, γιατί ήθελε να ασχοληθεί για την υποκριτική. Ευχαρίστως βοηθώ όποιον το ζητάει, άλλωστε ποτέ δεν πήρα χρήματα για όσες φορές δίδαξα, γιατί η γνώση δίδεται και πρέπει να “κατεβαίνει” προς τα κάτω».

Συνεχίζοντας την διήγηση του, ο Γιάννης Σμαραγδής είπε για τον Γιώργο Αγγελόπουλο, «του είπα τι έπρεπε να κάνει, όπως κάποια μαθήματα για την φωνή του. Έκτοτε προσπάθησε να έρθει σε επαφή μαζί μου, μέσω τηλεφωνημάτων και μηνυμάτων, όμως δεν έχει υπάρξει επικοινωνία μας. Δεν έκανα ποτέ σεμινάριο ή μαθήματα στα οποία συμμετείχε. Ο σκηνοθέτης δεν κάνει μαθήματα υποκριτικής στους ηθοποιούς. Εγώ του είπα να πάει να κάνει σεμινάρια ή να πάει σε μια σχολή υποκριτικής».

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα και τις αναφορές για συμμετοχή του Γιώργου Αγγελόπουλου στη νέα ταινία του σκηνοθέτη, ο Γιάννης Σμαραγδής είπε πως επικοινώνησε με δημοσιογράφο, ζητώντας του «να ανακαλέσουν τις ασχήμιες», ότι ο Ντάνος θα παίξει στην ταινία και τον εκβίασαν λέγοντας του πως θα πρέπει ο Γιώργος Αγγελόπουλος να είναι στην ταινία του.

Όπως είπε, εμφανώς ενοχλημένος από την εξέλιξη των πραγμάτων και τις ψευδείς αναφορές, ο κ. Σμαραγδής είπε ακόμη «έχω επιλέξει τον ηθοποιό που θα παίξει τον Υψηλάντη και με κάλεσε και μου είπε “τι πράγματα είναι αυτάq”. Ακόμη, ο Υψηλάντης έχει απογόνους, ένας εκ των οποίων είναι πρέσβης και με κάλεσε να διαμαρτυρηθεί», ενώ ανέφερε πως απόγονος του Υψηλάντη, από την πλευρά της μητέρας του, είναι και ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η συνομιλία του Γιάννη Σμαραγδή με τον Γιώργο Λιάγκα στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό», ο δημοσιογράφος της εκπομπής Γρηγόρης Μπάκας επικοινώνησε με τον Γιώργο Αγγελόπουλο, ο οποίος του ανέφερε σχετικά πως «δεν θέλω να δώσω συνέχεια. Άλλη είναι η πραγματικότητα. Λυπάμαι για την εξέλιξη των πραγμάτων».

