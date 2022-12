Οικονομία

ΑΑΔΕ: εφαρμογή για την γεωργία που φέρνει μείωση φόρου

Πότε ξεκινά η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής, ποιους παραγωγούς συμβολαιακής γεωργίας αφορά και πόση μείωση φόρου επιφέρει για αυτούς.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών:

«Σε παραγωγική λειτουργία θα τεθεί – την πρώτη βδομάδα του Δεκεμβρίου – η εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την υποβολή των στοιχείων των συμφωνητικών συμβολαιακής γεωργίας από παραγωγούς, οι οποίοι πωλούν το 75% των προϊόντων τους σε συγκεκριμένη επιχείρηση-αγοραστή.

Με τη διαδικασία αυτή, οι παραγωγοί θα έχουν μείωση του φόρου εισοδήματος κατά 50% ήδη από το φορολογικό έτος 2022.

Το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ εργάζονται από κοινού για τη δημιουργία μιας απλής και εύχρηστης εφαρμογής, που θα διευκολύνει τους φορολογούμενους στην υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων και, τελικώς, στη χορήγηση του σχετικού ευεργετήματος.

Για τον σκοπό αυτό, θα δοθεί επαρκής χρόνος στους φορολογούμενους για την εκπλήρωση των σχετικών τους υποχρεώσεων και την υποβολή των στοιχείων των συμφωνητικών.

Σε συνέχεια της ψήφισης του νόμου 4935/2022, η Κυβέρνηση τηρεί έμπρακτα τη δέσμευσή της για τη στήριξη του αγροτικού τομέα και την ισχυροποίηση της εθνικής αγροτικής οικονομίας».

