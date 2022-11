Κόσμος

Μεξικό: Καρέ - καρέ η συντριβή ελικοπτέρου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την φονική πτώση του ελικοπτέρου. Μεταξύ των θυμάτων είναι και κορυφαίος αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης.



Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη σήμερα στην πολιτεία Αγκουασκαλιέντες του κεντρικού Μεξικού.

Η στιγμή της συντριβής του ελικοπτέρου καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο που μετέδωσαν μεξικανικά μέσα ενημέρωσης διακρίνεται το ελικόπτερο να πέφτει ακυβέρνητο και να συντρίβεται στο έδαφος. Κανείς από τους πέντε επιβαίνοντες στο μοιραίο ελικόπτερο δεν επέζησε.

Asi fue la caida del helicoptero en el que viajaba el secretario de seguridad publica en #Aguascalientes pic.twitter.com/KFm5FGxbRd — Rafa (@rafaoceese) November 17, 2022

Μεταξύ των θυμάτων είναι ένας κορυφαίος αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης. Ο λόγος για τον Πορφίριο Χαβιέ Σάντσες Μεντόζα, αρμόδιο για τη Δημόσια Τάξη στην πολιτεία Αγκουασκαλιέντες.

Se registro el desplome de un helicoptero al norte de Aguascalientes.



De acuerdo con primeros informes, se trataria de una aeronave oficial.



En breve mas informacion

pic.twitter.com/FLhVo864Jy — Joaquin Lopez-Doriga (@lopezdoriga) November 17, 2022

Παρότι η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος είναι σε εξέλιξη, η κυβερνήτης Τερέζα Χιμένες Εσκιβέλ ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου πως δεν υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια.

Se confirma la muerte de #PorfirioSanchez, secretario de Seguridad Publica de #Aguascalientes, tras desplome de helicoptero Aguila 1, se rumora que el Helicoptero fue atacado a balazos. El piloto de helicoptero evito una tragedia mayor y prefirio estrellarse. pic.twitter.com/VktlOSUxcM

— Anonymous Mexico (@_AnonymousMx) November 17, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Ψευτογιατρός: οι ποινές για τις επτά ανθρωποκτονίες και τις έξι απόπειρες

Ξάνθη: σκοτώθηκε στρατιωτικός μέσα σε στρατόπεδο

“Το Πρωινό”: Ο Παπαγιάννης μιλά αποκλειστικά για την δικαστική διαμάχη με την Παυλίδου