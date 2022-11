Αθλητικά

“The 2Night Show” - Στέλιος Γιαννακόπουλος: Γιατί η Εθνική δεν συμμετέχει στο Μουντιάλ (βίντεο)

Στην παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου και το "The 2Night Show" το βράδυ της Πέμπτης βρέθηκε και ο ο Στέλιος Γιαννακόπουλος.

Στην παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου και το "The 2Night Show" το βράδυ της Πέμπτης βρέθηκε και ο ο Στέλιος Γιαννακόπουλος.

Ο δημοφιλής πρώην ποδοσφαιριστής μίλησε για τη ζωή του στο Μάντσεστερ τα τελευταία χρόνια, για την «κατάκτηση» του κορυφαίου διπλώματος προπονητικής UEFA PRO, αλλά και για τις υψηλές απαιτήσεις που έχει η θέση του, ως ένας από τους επίσημους σχολιαστές των αγώνων του Μουντιάλ 2022.

Πέραν όλων αυτών έθιξε το γιατί η Εθνική ομάδα της Ελλάδας δεν συμμετέχει στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, που θα μεταδοθεί ααποκλειστικά πό τον ΑΝΤ1 και τον ANT1+.

«Για να μην πάει καλά κάτι κάποιος ή κάποιοι πρέπει να έχουν κάνει κάποιο λάθος. Σίγουρα έγιναν λάθη και από την Ομοσπονδία και από τους προπονητές και ίσως δεν υπάρχει δέσιμο ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές».