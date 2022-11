Κοινωνία

Τροχαίο: Νεκρός φοιτητής που πήγαινε εκδρομή

Τραγικό τέλος είχε η βόλτα με μηχανές που έκαναν φίλοι φοιτητές.

Μοιραία αποδείχτηκε η βόλτα με τις μηχανές για 21χρονο το απόγευμα της Παρασκευής στα ορεινά των Τρικάλων.

Δύο μηχανές με τρεις νεαρούς ξεκίνησαν για εκδρομή από τα Τρίκαλα με προορισμό την πόλη της Αρτας.

Προπορευόταν ο άτυχος νεαρός έχοντας ως συνεπιβάτη τον 22χρονο φίλο του όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες (πιθανόν λόγω υπερβολικής ταχύτητας) ο 21χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής στο τούνελ μετά τη Μεσοχώρα προς φράγμα.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με τον οδηγό να προσκρούει σε πυροσβεστικό κρούνο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ακαριαία και ο 22χρονος να τραυματιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 21χρονος κατάγεται από τη Νάξο, ενώ ο 22χρονος είναι φοιτητής στα ΤΕΦΑΑ Τρικάλων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο αδικοχαμένος νεαρός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας στο Βουλγαρέλι, ο 22χρονος βρίσκεται στην χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Τρικάλων χωρίς να διατρέχει κίνδυνο για την ζωή του.

Ο τρίτος νεαρός της παρέας που ακολουθούσε με την δική του μηχανή βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και επιστρέφει στα Τρίκαλα με όχημα της αστυνομίας.

