“Κιβωτός του κόσμου”: Ραγδαίες εξελίξεις μετά τις καταγγελίες για ασέλγεια και κακοποιήσεις

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ο φάκελος της υπόθεσης. Τι απαντά ο πατήρ Αντώνιος για τις καταγγελίες. Παίρνει πίσω τις ενισχύσεις το Υπουργείο Οικονομικών.



Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της "Κιβωτού του Κόσμου", καθώς ο φάκελος με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα της προκαταρκτικής εξέτασης διαβιβάστηκαν από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι καταγγελίες αφορούν σε κακοποιητική, υποτιμητική συμπεριφορά απέναντι σε παιδιά φιλοξενούμενα, αλλά και περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης.

Στο πλαίσιο της έρευνας κατέθεσε, μεταξύ άλλων, ένας 19χρονος σήμερα άνδρας, ο οποίος μίλησε για στέλεχος της Κιβωτού που επέβλεπε δομή στην περιφέρεια.

«Το πρόσωπο αυτό μου συμπεριφερόταν με υποτιμητικό και εξευτελιστικό τρόπο, με υποχρέωσε να σταματήσω το σχολείο και να εργάζομαι, με εκβίαζε να μην μιλήσω ώστε να με έχει πάντα κοντά του. Με απειλούσε πως θα έκοβε το επίδομα της ανήμπορης μητέρας μου και θα έχανε τη δουλειά του ο μεγαλύτερος αδερφός μου», ανέφερε στην κατάθεσή του ο καταγγέλλων.

Ο ιδρυτής της Κιβωτού, πατέρας Αντώνιος πήρε θέση μετά από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε μεταξύ άλλων ότι «είμαστε λυπημένοι και στενοχωρημένοι για όλο αυτό το μεγάλο κύμα καταγγελιών. Έχουμε κάνει την έρευνά μας και όσα καταγγέλλονται είναι ανυπόστατα ψεύδη. Είμαι αγανακτισμένος. Έχω ακούσει να λένε ότι αναγκάζαμε παιδιά σε σκληρή εργασία, όταν μιλάμε για θεραπευτικά προγράμματα σε αγροκτήματα. Ακούσαμε ότι τα παιδιά ήταν έγκλειστα».





«Δεν γνωρίζουμε τίποτα. Ξαφνικά ένα έργο 25 ετών κατηγορείται από τον καθένα χωρίς αποδείξεις και έλεγχο» τόνισε και ζήτησε σεβασμό, καθώς στην «Κιβωτό του Κόσμου» ζουν πολλά παιδιά. «Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τα δύσκολα παιδιά που έρχονται σε μας» σημείωσε ο πατέρας Αντώνιος. «Μιλούν πολλοί για πράγματα που δεν γνωρίζουν, ενώ εμείς έχουμε εμπειρία» πρόσθεσε.

Η πρεσβυτέρα από πλευράς της τόνισε ότι πιστεύει ότι υπάρχουν συμφέροντα πίσω από τις καταγγελίες και ότι τα παιδιά που μίλησαν στις Αρχές μπορεί να είναι υποκινούμενα.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και η δομή της Χίου για ασέλγεια από στέλεχος σε βάρος αγοριού που έγινε το 2021. Για το περιστατικό ενημερώθηκε τότε η αστυνομία από αυτόπτη μάρτυρα ωστόσο το θύμα αρνήθηκε να καταθέσει όσα φέρεται να είχε βιώσει.

Την ίδια ώρα, μια 20χρονη, σήμερα, φοιτήτρια που πέρασε έξι χρόνια φιλοξενούμενη σε δομή της «Κιβωτού του Κόσμου», σε πόλη της περιφέρειας μίλησε στον ΑΝΤ1 για ψυχολογική και σωματική κακοποίηση, για σκληρή εργασία μέσα στην δομή, αλλά και για μήνες απομόνωσης όταν δεν ακολουθούσες τους κανόνες.

Δύο εισαγγελικές έρευνες στον Βόλο

Παράλληλα, στον Βόλο είναι σε εξέλιξη δύο εισαγγελικές έρευνες σχετικά με την "Κιβωτό του Κόσμου". Εκτός από την γνωστή καταγγελία του 19χρονου, από την εισαγγελία γίνεται έρευνα για ξυλοδαρμό και κακοποίηση ανηλίκων σύμφωνα με την εφημερίδα Ταχυδρόμος. Αφορά ξυλοδαρμό κατά τριών παιδιών και είχε γίνει επώνυμα στον Βόλο. Οπως αναφέρει η εφημερίδα ο ξυλοδαρμός έγινε από πρόσωπο που ήρθε στον Βόλο από την Αθήνα.

Η καταγγελία του Χρόνη Χλίτσιου

Τον Αύγουστο ο αθλητής καταδύσεων, Χρόνης Χλίτσιος που εργάστηκε στην Κιβωτό και απομακρύνθηκε, κατήγγειλε ξυλοδαρμό τριών παιδιών στη δομή στο Διμήνι Βόλου. Ο ίδιος μίλησε στον ANT1 σημειώνοντας «εγώ επώνυμα πήγα στις αρχές και έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Είπα επώνυμα αυτά που έπρεπε να πω και όταν με καλέσουν οι αρχές θα τα ξαναπώ. Τώρα τα παιδιά έχουν το λόγο και οι αρχές να κάνουν την δουλειά τους».

Όπως είπε ο πατέρας Αντώνιος έγιναν ενέργειες ώστε να απομακρυνθεί το πρόσωπο σε βάρος του οποίου υπήρξε η καταγγελία.

Όπως υποστηρίζει ο κ. Χλίτσιος απολύθηκε από τη δομή την ημέρα που γνωστοποίησε στη διευθύντρια ότι είχε πρόθεση να κάνει την καταγγελία με τον πατέρα Αντώνιο να απαντά πως ήταν εριστικός εμπλέκοντάς τον σε περιστατικό κλοπής.

Παίρνει πίσω τις χρηματοδοτήσεις το Υπουργείο Οικονομικών

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στο Mega, γνωστοποίησε ότι το Υπουργείο παίρνει πίσω τις ενισχύσεις που έχει δώσει στον οργανισμό μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι "οι καταγγελίες είναι πράγματα συγκλονιστικές και χρειάζονται διερεύνηση. Ως Υπουργείο ενισχύσαμε πρόσφατα πολλές από αυτές τις δομές για να ενισχύσουμε, σε τελική ανάλυση, τα παιδιά. Χθες, με δική μου απόφαση, το Υπουργείο παίρνει πίσω τις ενισχύσει μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση".

Το υπουργείο Εργασίας απέσυρε τη διάταξη για παραχώρηση χρήσης κτιρίου του ΕΦΚΑ προς την Κιβωτό ενώ περίοικοι στις γειτονιές όπου στεγάζονται δομές της Κιβωτού μιλούν είτε για έκπληξη είτε για κάποια περιστατικά που έχουν πληροφορηθεί.

Παρέμβαση στο θέμα έκανε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. «Για εμάς δεν υπάρχουν άβατα και «γκρίζες ζώνες» ελέγχου και επιβολής του νόμου. Γι’ αυτό και κατόπιν καταγγελιών για κακοποίηση παιδιών στην "Κιβωτό του Κόσμου", η Ελληνική Αστυνομία συνδράμει απολύτως στη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Προκειμένου να αποκαλυφθεί -και σε αυτή την περίπτωση- όλη η αλήθεια», έγραψε μεταξύ άλλων ο Τάκης Θεοδωρικάκος σε ανάρτησή του στα social media.

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Οι νέες καταγγελίες σχετικά με την κακοποίηση παιδιών που φιλοξενούνταν σε προβεβλημένη ΜΚΟ και ήρθαν στο φως της δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, επιβεβαιώνουν τη διαχρονική θέση του ΚΚΕ ότι η προστασία παιδιών που έχουν στερηθεί τις οικογένειές τους, δεν μπορεί να αφήνεται στα χέρια των κάθε είδους ιδιωτών, ΜΚΟ, επιχειρηματιών, επαγγελματιών αναδόχων, εκκλησιαστικών ιδρυμάτων και διαφόρων "φιλανθρώπων". Μαζί με την αυτονόητη άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης απαιτείται να δυναμώσει ο αγώνας για ανάπτυξη ενιαίου φορέα παιδικής προστασίας, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, με ανάπτυξη σύγχρονων δημόσιων δομών βραχύχρονης φιλοξενίας μαζί με την ουσιαστική στήριξη των θεσμών της τεκνοθεσίας και αναδοχής και πλήρη στελέχωση όλων των δημόσιων υπηρεσιών που εμπλέκονται στο θέμα της παιδικής προστασίας. Κανένας συμβιβασμός με τη σήψη της σημερινής εκμεταλλευτικής κοινωνίας που αφήνει τα παιδιά ευάλωτα κι απροστάτευτα στις διάφορες "Κιβωτούς του Τρόμου".»

