Eορταστικό “καλάθι του νοικοκυριού”: Πότε θα είναι διαθέσιμο

Τι είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για το εορταστικό “καλάθι του νοικοκυριού”. Πότε θα είναι διαθέσιμο και για πόσο θα διαρκέσει. Τι προϊόντα θα περιέχει.

Συγκράτηση των τιμών φέρνει το «καλάθι του νοικοκυριού» και σε προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό, όπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γωργιάδης, στην ΕΡΤ 1, ενώ πρόσθεσε ότι ενδεικτικό της ανάγκης των καταναλωτών να βρουν τα φθηνότερα προϊόντα, είναι το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι επισκέπτονται την ψηφιακή πλατφόρμα e-katanalotis.

Όπως είπε ο υπουργός, μεγάλο μέρος των καταναλωτών ψωνίζουν από το «καλάθι του νοικοκυριού» και γι' αυτό τον λόγο οι βιομηχανίες επώνυμων προϊόντων θέλοντας να κρατήσουν τους πελάτες τους, αναγκάζονται αντί να αυξήσουν τις τιμές, να τις μειώσουν σε ποσοστό 5 ή 10% είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεωργιάδης. Ο ίδιος, για ακόμα μια φορά, κάλεσε τους καταναλωτές να ψωνίζουν από το «καλάθι του νοικοκυριού», ώστε να πιεστούν περαιτέρω οι τιμές του.

Σε ό, τι αφορά τώρα στην πλατφόρμα e- καταναλωτής όπου αναγράφονται σε πραγματικό χρόνο οι τιμές των προϊόντων που περιέχονται στο καλάθι από όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, είπε ότι καθημερινά την επισκέπτονται περίπου 350.000 καταναλωτές για να συγκρίνουν τις τιμές μεταξύ των προϊόντων και να αποφασίσουν από ποιο κατάστημα θα πραγματοποιήσουν τις αγορές τους.

Τέλος ο υπουργός ανέφερε ότι το «εορταστικό καλάθι» θα είναι διαθέσιμο γύρω στις 15 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει για περίπου δύο με τρεις εβδομάδες ενώ θα περιέχει προϊόντα όπως κρέατα και γλυκά, ενώ εξετάζεται αν σε αυτό θα προστεθούν και τα αναψυκτικά.

