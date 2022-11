Αθλητικά

Μουντιάλ 2022 – Ινφαντίνο: Στο Κατάρ το καλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ιστορία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήρης υπεράσπιση του προέδρου της FIFA στο Κατάρ για τη διοργάνωση και «βέλη» κατά της ευρωπαϊκής κριτικής. «Αισθάνομαι Άραβας σήμερα», είπε σε έναν διαφορετικό λόγο.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, κατηγόρησε για υποκρισία όσους ασκούν κριτική στο Κατάρ για τη μεταχείριση των μεταναστών εργατών, ενώ πρόσθεσε ότι η δέσμευση είναι ο μοναδικός τρόπος για τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με τα αρχικά σχόλιά του, ο επικεφαλής της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου έριξε τα «βέλη» του στους Ευρωπαίους επικριτές του Κατάρ για τα θέματα των μεταναστών εργατών και των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. «Είμαι Ευρωπαίος. Για όσα εμείς, οι Ευρωπαίοι, έχουμε κάνει στον κόσμο τα τελευταία 3.000 χρόνια, θα πρέπει να ζητάμε συγγνώμη για τα επόμενα 3.000 χρόνια, πριν δώσουμε μαθήματα ηθικής» τόνισε χαρακτηριστικά στην εναρκτήρια συνέντευξη Τύπου για το Παγκόσμιο Κύπελλο, η οποία διεξήχθη σήμερα στην Ντόχα, και συνέχισε:

«Δυσκολεύομαι να καταλάβω την κριτική. Πρέπει να επενδύσουμε στο να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, στην εκπαίδευση και να τους δώσουμε ένα καλύτερο μέλλον και περισσότερη ελπίδα. Θα πρέπει όλοι να εκπαιδεύσουμε τους εαυτούς μας, πολλά πράγματα δεν είναι τέλεια, αλλά η μεταρρύθμιση και η αλλαγή παίρνει χρόνο. Αυτό το μονόπλευρο μάθημα ηθικής είναι απλά υποκρισία. Δεν είναι εύκολο να δεχθείς την κριτική μιας απόφασης που πάρθηκε πριν από 12 χρόνια. Η Ντόχα είναι έτοιμη, το Κατάρ είναι έτοιμο και, φυσικά, θα είναι το καλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία».

Στον εισαγωγικό μονόλογό του ο Ινφαντίνο προσπάθησε να δείξει ενσυναίσθηση με τις περιθωριοποιημένες ομάδες, λέγοντας στους δημοσιογράφους στο Κατάρ ότι «σήμερα αισθάνομαι άνθρωπος από το Κατάρ. Σήμερα αισθάνομαι Άραβας. Σήμερα αισθάνομαι Αφρικανός. Σήμερα αισθάνομαι ομοφυλόφιλος. Σήμερα αισθάνομαι ανάπηρος. Σήμερα αισθάνομαι (σαν) αλήτης. Σήμερα αισθάνομαι (σαν) μετανάστης εργάτης. Τα νιώθω όλα αυτά γιατί αυτό που βλέπω ... με φέρνει πίσω στην προσωπική μου ιστορία».

Στη συνέχεια, ανέφερε τη δική του εμπειρία ως το παιδί μεταναστών εργατών που μεγάλωσε στην Ελβετία, λέγοντας ότι είχε δεχθεί bullying, επειδή ήταν Ιταλός κι επειδή είχε κόκκινα μαλλιά και φακίδες. «Ξέρω πως είναι να γίνονται διακρίσεις εις βάρος σου, ξέρω πως είναι να δέχεσαι bullying» επισήμανε ο Ιταλο-Ελβετός παράγοντας και συνέχισε: «Τι κάνεις; Αρχίζεις να ασχολείσαι, αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Ο μόνος τρόπος να πάρουμε αποτελέσματα είναι να ασχοληθούμε. Πιστεύω ότι οι αλλαγές που έχουν γίνει στο Κατάρ ίσως δεν θα συνέβαιναν ή τουλάχιστον όχι με αυτήν την ταχύτητα, χωρίς το Παγκόσμιο Κύπελλο. Προφανώς πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε, προφανώς πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα».

Ο Ινφαντίνο υπερασπίστηκε επίσης την παρουσία του Ιράν στο τουρνουά, παρά τις διαδηλώσεις στη χώρα, τις οποίες προκάλεσε ο θάνατος μιας γυναίκας υπό αστυνομική κράτηση τον Σεπτέμβριο. «Δεν είναι δύο καθεστώτα που παίζουν το ένα εναντίον του άλλου, δεν είναι δύο ιδεολογίες που παίζουν η μια εναντίον της άλλης, είναι δύο ποδοσφαιρικές ομάδες» είπε και συνέχισε: «Εάν δεν έχουμε τουλάχιστον το ποδόσφαιρο να μας ενώσει ... σε ποιον κόσμο πρόκειται να ζήσουμε; Στο Ιράν υπάρχουν 80 εκατομμύρια άνθρωποι, είναι όλοι κακοί; Είναι όλοι τέρατα;».





Αναφορικά με τη χθεσινή απόφαση για απαγόρευση πώλησης μπύρας με αλκοόλ στα στάδια στη διάρκεια του Μουντιάλ, ο Ινφαντίνο είπε ότι η FIFA απέτυχε να πείσει την κυβέρνηση του Κατάρ να εμείνει στην αρχική απόφαση που την επέτρεπε. «Προσπαθήσαμε και γι' αυτό σας δίνω την τελευταία αλλαγή πολιτικής» επισήμανε και συμπλήρωσε: «Προσπαθήσαμε να δούμε αν ήταν δυνατό».

Επίσης, ο πρόεδρος της FIFA υπογράμμισε πως είχε λάβει εγγυήσεις από το υψηλότερο επίπεδο της κυβέρνησης του Κατάρ ότι τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας θα ήταν ευπρόσδεκτα στη χώρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Υπενθυμίζεται ότι οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου είναι παράνομες και τιμωρούνται με έως και τρία χρόνια φυλάκιση στο Κατάρ.

Στο τέλος της συνέντευξης Τύπου, ο διευθυντής σχέσεων της FIFA με τα ΜΜΕ, Μπράιαν Σουάνσον, πήρε το μικρόφωνο για να υπερασπιστεί τον Ινφαντίνο. «Έχω δει πολλή κριτική κατά του Τζιάνι Ινφαντίνο από τότε που εντάχθηκα στη FIFA, ειδικά από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα» είπε και συμπλήρωσε: «Κάθομαι εδώ σε μια προνομιακή θέση σε μια παγκόσμια σκηνή ως ομοφυλόφιλος εδώ στο Κατάρ. Έχει λάβει διαβεβαιώσεις ότι όλοι θα είναι ευπρόσδεκτοι ... Απλά επειδή ο Τζιάνι Ινφαντίνο δεν είναι ομοφυλόφιλος, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται. Τον νοιάζει».

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου”: Τον πατέρα Αντώνιο καταγγέλλει 19χρονος

Πάτρα: Έδεσε σκύλο στο αυτοκίνητο και τον έσερνε στο δρόμο

Σύνταγμα: Η Ρουσλάνα επικεφαλής διαδήλωσης Ουκρανών (βίντεο)