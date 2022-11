Κοινωνία

Δράμα: Ενθρονίστηκε ο Μητροπολίτης Δωρόθεος

Με τιμές και σύμφωνα με τις παραδόσεις της Εκκλησίας ενθρονίστηκε ο νέος Μητροπολίτης Δράμας.

Η ακριτική πόλη της Δράμας υποδέχθηκε σήμερα το απόγευμα μέσα σε κλίμα χαράς και ευφορίας το νέο ποιμενάρχη της, τον σεβασμιότατο μητροπολίτη Δωρόθεο, ο οποίος ενθρονίστηκε με όλες τις προβλεπόμενες τιμές και σύμφωνα με τις παραδόσεις της ορθόδοξης εκκλησίας.

Το νέο μητροπολίτη Δράμας υποδέχθηκαν στην κεντρική πλατεία Ελευθερίας ο δήμαρχος της πόλης Χριστόδουλος Μαμσάκος και ο τοποτηρητής της ιεράς μητρόπολής Δράμας, μητροπολίτης Ξάνθης Παντελεήμονας. Ο δήμαρχος προσφωνώντας τον κ. Δωρόθεο τον καλωσόρισε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στην πόλη και του ευχήθηκε κάθε καλό στην ποιμαντορία του σημειώνοντας ότι «σας δίνουμε το χέρι μας για μια κοινή πορεία για το καλό του τόπου και του λαού μας. Σας θέλουμε δίπλα μας. Θα είμαστε πάντοτε δίπλα σας. Σας δίνουμε το χέρι μας για να πιαστεί από το δικό σας και να γίνετε ο πνευματικός μας οδηγός αυτούς τους δύσκολους καιρούς».

Στην αντιφώνησή του ο κ. Δωρόθεος εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του για τη μεγάλη ευλογία που θα έχει να ποιμάνει το λαό της ιστορικής και μαρτυρικής πόλη της Δράμας. «Ταπεινά επιθυμώ», υπογράμμισε, «εκτός από δημότης σας, να με έχετε στην καρδιά σας σαν πατέρα και αδελφό όλων ανεξαιρέτως. Φέρνω στον νου και στην καρδιά μου τις μορφές των αγωνιστών Ιεραρχών, όπως και τις θυσίες του ηρωικού λαού μας. Ελπίζω ταπεινά να με αναδείξει ο Θεός άγγελο επιστηριγμού, διακονίας, προσεχής και διαρκούς εξαγγελίας των δωρεών και θαυμασιών Του. Αναγνωρίζω την ανδρεία και ιστορικότητα κάθε σπιθαμής της μητρόπολης. Ατενίζω στο μέλλον για να συμφωνήσουμε για μία κοινή πορεία, για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον με ετοιμότητα, ζωντάνια, ανανέωση, εντός της μεγαλοσύνης, της ρωμιοσύνης μας».

Αμέσως μετά σε πομπή ο νέος ποιμενάρχης κατευθύνθηκε προς τον μητροπολιτικό ναό Εισοδείων της Θεοτόκου όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή ενθρόνισής του παρουσία του μακαριότατου αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου.

Ο ενθρονιστήριος λόγος του νέου μητροπολίτη

Στον ενθρονιστήριο λόγο του ο νέος μητροπολίτης μίλησε για τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με το Θεό, ενώ παρουσίασε τους στόχους και τις προτεραιότητές του κατά την άσκηση της ποιμαντορίας του.

Έκανε ιδιαίτερη μνεία στις θυσίες των γονέων προ τα παιδιά λέγοντας «υποκλίνομαι στο κουράγιο και τις πολλές θυσίες που κάνουν οι γονείς για τα παιδιά τους. Αφήστε τα παιδιά να γεννηθούν και να έρθουν κοντά μου». Απηύθυνε επίσης έκκληση οι πιστοί να προβαίνουν σε καλές πράξεις φιλανθρωπίας σημειώνοντας «πρέπει να καλλιεργήσουμε την ευσπλαχνία μας. Να δούμε τους πτωχούς αδελφούς μας με αληθινή αγάπη. Ως μέλη της ενορίας μας. Εύχομαι να γλυκαίνεται η καρδιά μας από τα μυστήρια και τις ιερές ακολουθίες μας». Στο τέλος του λόγου του ευχαρίστησε τον μητροπολίτη Ξάνθης Παντελεήμονα, ο οποίος χειρίστηκε όλες τις υποθέσεις της μητρόπολης στο διάστημα μέχρι την εκλογή του νέου μητροπολίτη.

Αναφορά έκανε επίσης στο θεσμό και τον πολυσήμαντο ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπως επίσης και στον προκάτοχό του, τον μακαριστό μητροπολίτη Δράμας κυρό Παύλο που τόσο πρόωρα έφυγε από τη ζωή.

Στην τελετή της εκθρόνισης τον Οικουμενικό Πατριάρχη εκπροσώπησε ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου Δημήτριος, ο οποίος και προσφώνησε το νέο μητροπολίτη.

Χαιρετισμούς απεύθυναν επίσης ο αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος Νεκτάριος, ο εκπρόσωπος του πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλου, ο τοποτηρητής της ιεράς μητρόπολης, ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστος Μέτιος και ο αντιπεριφερειάρχης Δράμας Γρηγόρης Παπαεμμανουήλ. Στην τελετή παραβρέθηκαν πλήθος ιεραρχών από τις όμορες μητροπόλεις και μέλη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

