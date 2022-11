Κοινωνία

Missing Alert: αγνοούμενος… νοσηλευόταν σε νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς εντοπίστηκε ο 53χρονος άνδρας που αναζητούνταν. Τι αναφέρει “Το Χαμόγελο του Παιδιού”.

Η περιπέτεια του Γεωργιτζίκη Αγοραστού (Άκη), 53 ετών, έληξε σήμερα 19/11/22 δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν. Ο Γεωργιτζίκης Αγοραστός (Άκης), είχε εξαφανιστεί από την περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης στις 14/11/2022.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Γεωργιτζίκη Αγοραστού (Άκη) στις 19/11/2022 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς η ζωή του ενηλίκου βρισκόταν σε κίνδυνο, λόγω της ανάγκης που είχε να λάβει τη φαρμακευτική του αγωγή και της κατάλληλης υποστήριξης που χρειαζόταν.

Εργαζόμενοι Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, ενημερώθηκαν μέσω της ενεργοποίησης του μηχανισμού Missing Alert για την εξαφάνιση του και άμεσα ενημέρωσαν πως ο Γεωργιτζίκης Αγοραστός (Άκης), νοσηλεύεται από τις 18/11/2022 καθώς εισήχθη εκτάκτως.

Ο Γεωργιτζίκης Αγοραστός (Άκης) είναι καλά στην υγεία του και βρίσκεται δίπλα σε ανθρώπους που θα του παρέχουν την φροντίδα που χρειάζεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Γερμανία: Φόβοι για μπλακάουτ - Καλούν τους πολίτες να μαζέψουν προμήθειες

Νέα Υόρκη: Φονική χιονοθύελλα “πάγωσε” τα πάντα (εικόνες)

Μετρικό Σύστημα: Ronna, quetta, ronto και quecto “μπήκαν στην ζωή μας”