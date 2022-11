Τεχνολογία - Επιστήμη

Μαρί Θαρπ: αφιερωμένο στη γεωλόγο το σημερινό Doodle

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ήταν η γεωλόγος στην οποία αφιερώνεται το σημερινό Doodle της Google.

Η Google με το σημερινό Doodle γιορτάζει τη ζωή της Μαρί Θαρπ, μιας Αμερικανίδας γεωλόγου και ωκεανογράφου χαρτογράφου που βοήθησε να αποδειχθούν οι θεωρίες της ηπειρωτικής μετατόπισης.

Συν-δημοσίευσε τον πρώτο παγκόσμιο χάρτη των βυθών των ωκεανών. Σαν σήμερα το 1998, η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ονόμασε την Θαρπ μία από τους μεγαλύτερους χαρτογράφους του 20ου αιώνα.

Το σημερινό Doodle περιλαμβάνει μια διαδραστική εξερεύνηση της ζωής της Θαρπ. Την ιστορία της αφηγούνται η Κέιτλιν Λάρσεν, η Ρεμπέκα Νέσελ και η Δρ Τιάρα Μουρ, τρεις αξιόλογες γυναίκες που επί του παρόντος ζουν την κληρονομιά της Θαρπ κάνοντας βήματα στους παραδοσιακά ανδροκρατούμενους χώρους της επιστήμης και της γεωλογίας των ωκεανών.

Η Μαρί Θαρπ ήταν μοναχοπαίδι που γεννήθηκε στις 30 Ιουλίου 1920 στο Υψηλάντι του Μίσιγκαν. Ο πατέρας της Θαρπ, ο οποίος εργαζόταν για το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ, της έδωσε μια πρώιμη εισαγωγή στη δημιουργία χαρτών. Παρακολούθησε το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν για το μεταπτυχιακό της στη γεωλογία πετρελαίου - αυτό ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό δεδομένου ότι λίγες γυναίκες εργάστηκαν στην επιστήμη αυτή την περίοδο. Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη το 1948 και έγινε η πρώτη γυναίκα που εργάστηκε στο Γεωλογικό Παρατηρητήριο Lamont όπου συνάντησε τον γεωλόγο Μπρους Χίζεν.

Ο Χίζεν συγκέντρωσε δεδομένα για το βάθος του ωκεανού στον Ατλαντικό Ωκεανό, τα οποία η Θαρπ χρησιμοποίησε για να δημιουργήσει χάρτες του μυστηριώδους πυθμένα του ωκεανού. Νέα ευρήματα από ηχούς (σόναρ που χρησιμοποιούνταν για να βρουν το βάθος του νερού) τη βοήθησαν να ανακαλύψει την κορυφογραμμή του Μεσοατλαντικού. Έφερε αυτά τα ευρήματα στον Χέζεν, ο οποίος το απέρριψε περιβόητα ως «κοριτσίστικη συζήτηση».

Ωστόσο, όταν συνέκριναν αυτά τα ρήγματα σε σχήμα V με τους χάρτες του επικεντρικού σεισμού, ο Χίζεν δεν μπορούσε να αγνοήσει τα γεγονότα. Η τεκτονική των πλακών και η μετατόπιση των ηπείρων δεν ήταν πλέον απλώς θεωρίες - ο βυθός της θάλασσας αναμφίβολα εξαπλωνόταν. Το 1957, η Θαρπ και ο Χίζεν δημοσίευσαν από κοινού τον πρώτο χάρτη του βυθού του ωκεανού στον Βόρειο Ατλαντικό. Είκοσι χρόνια αργότερα, το National Geographic δημοσίευσε τον πρώτο παγκόσμιο χάρτη ολόκληρου του πυθμένα του ωκεανού που γράφτηκε από τους Θαρπ και Χίζεν, με τίτλο «The World Ocean Floor».

Η Θαρπ δώρισε ολόκληρη τη συλλογή χαρτών της στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου το 1995. Στον εορτασμό της 100ης επετείου του Τμήματος Γεωγραφίας και Χαρτών της, η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου την ονόμασε μία από τις σημαντικότερες χαρτογράφους του 20ου αιώνα. Το 2001, το ίδιο αστεροσκοπείο όπου ξεκίνησε την καριέρα της της απένειμε το πρώτο ετήσιο βραβείο Lamont-Doherty Heritage.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλβανία - Πλημμύρες: νεκροί πατέρας και γιός που παρασύρθηκαν από χείμαρρο

Ρεύμα - ΔΕΗ: τα τιμολόγια για τον Δεκέμβριο

Κάσος: Ισχυρός σεισμός και προειδοποίηση για τσουνάμι - Αισθητός σε Τουρκία και Αίγυπτο