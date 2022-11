Οικονομία

Ανοικτά μαγαζιά την Κυριακή και προσφορές για Black Friday - Cyber Monday

Ποιες ώρες θα είναι ανοικτά τα εμπορικά καταστήματα σε όλη την επικράτεια. Η ανακοίνωση του ΣΕΛΠΕ.



Ανοιχτά θα είναι την Κυριακή 27 Νοεμβρίου τα εμπορικά καταστήματα σε όλη την επικράτεια από τις 11:00 έως τις 20:00, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣΕΛΠΕ).

Επίσης, την Παρασκευή 25/11/2022 (Black Friday) και τη Δευτέρα 28/11/2022 Cyber Monday οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις θα έχουν μεγάλες προσφορές σε ποικιλία προϊόντων, με την αρτιότερη δυνατή εξυπηρέτηση και σεβασμό στο καταναλωτικό κοινό.

«Πληροφορούμε, επίσης, το καταναλωτικό κοινό ότι οι εταιρίες-μέλη μας έχουν λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την τήρηση των υγειονομικών κανόνων», σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΣΕΛΠΕ.

