“Κιβωτός του Κόσμου”: Η πρώτη ανακοίνωση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Ορκωτοί λογιστές και δικηγορικό γραφείο αναλαμβάνουν τον έλεγχο της δομής. Την επόμενη μέρα στην «Κιβωτό του Κόσμου» περιγράφει η ανακοίνωση του νέου ΔΣ.

"Με μοναδικό γνώμονα την ευημερία των παιδιών της «Κιβωτού του Κόσμου», αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία και με απόλυτη επίγνωση της σοβαρότητας της κατάστασης, ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα της πολιτείας αναλαμβάνοντας την μεταβατική διοίκηση του φορέα" σημειώνει σε ανακοίνωσή του το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της «Κιβωτού του Κόσμου».

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της «Κιβωτού του Κόσμου» αναφέρει: "Πρώτο μέλημα μας είναι η εύρυθμη λειτουργία των δομών για την προστασία των φιλοξενούμενων παιδιών. Για τον έλεγχο της λειτουργίας του φορέα θα υπάρξει συνεργασία με διεθνή εταιρεία ορκωτών λογιστών και έγκριτο δικηγορικό γραφείο. Επίσης, οργανώνεται ομάδα με έμπειρα στελέχη διοίκησης και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών για να διασφαλιστεί η σωστή καθημερινή λειτουργία των δομών της «Κιβωτού του Κόσμου». Παράλληλα, είναι σημαντικό αυτή την περίοδο να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού στην κοινωνία των πολιτών. Θα ακολουθήσουν τακτικές ενημερώσεις".

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της «Κιβωτού του Κόσμου» έχει ως εξής:

Αλεξάνδρα Μαρτίνου, οικονομολόγος, πρόεδρος της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες, πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Ιωάννης Παπαδάτος, παιδίατρος, τ. διευθυντής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

Γιώργος Πρωτόπαπας, γενικός διευθυντής των «Παιδικών Χωριών SOS»

Έρρικα Οικονόμου, ψυχολόγος, γραμματέας «Φίλων της Θεοτόκου»

Ανδρέας Ζομπανάκης, οικονομολόγος, πρόεδρος του Κέντρου Ειδικών Ατόμων «Η Χαρά»

Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης, δικηγόρος, διευθυντής Γραφείου υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

"Ανοίγουν” οι λογαριασμοί του πατρός Αντωνίου και της πρεσβυτέρας

Ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή να ελεγχθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και ο τρόπος κτήσης ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων του πατέρα Αντώνιου, στενών συγγενών του και όσων είχαν σχέση με την οικονομική διαχείρηση της "Κιβωτού", προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της υπεξαίρεσης από τα ταμεία της οργάνωσης.

Αναζητείται, σύμφωνα με πληροφορίες εάν αυτά τα πρόσωπα έβαλαν το χέρι στα ταμεία της δομής, παίρνοντας χρήματα που κατέληξαν στη δική τους τσέπη. Χρήματα της δομής που προέρχονται από χορηγίες, επιχορηγήσεις και το υστέρημα απλών πολιτών προς τα παιδιά της Κιβωτού.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα ελέγξει τη νομιμότητα της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των προσώπων αυτών, με πρώτο ενδεχόμενο αδίκημα την υπεξαίρεση από τα ταμεία της δομής.

Πρώην εργαζόμενος κατέθεσε στην Εισαγγελία Ανηλίκων

Πρώην εργαζόμενος σε δομή της «Κιβωτού του Κόσμου» βρέθηκε σήμερα στην Εισαγγελία Ανηλίκων προκειμένου να καταθέσει στις Εισαγγελείς που ερευνούν τις καταγγελίες για κακοποίηση φιλοξενούμενων παιδιών από πρόσωπα της ΜΚΟ.

Ο μάρτυρας, που στο παρελθόν έχει εργαστεί για την «Κιβωτό», είναι από τα πρόσωπα τους ισχυρισμούς των οποίων θα εξετάσουν ενδελεχώς οι Εισαγγελείς Ανηλίκων Αικ. Κοπελάκη και η Δάφνη – Κυριακή Τσιχλή που ερευνούν την ενδεχόμενη διάπραξη των αδικημάτων της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια, που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος και του πλημμελήματος της σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμων.

Τις επόμενες ημέρες οι δύο Εισαγγελείς θα λάβουν και άλλες μαρτυρικές καταθέσεις, είτε από εργαζόμενους, είτε από παιδιά που φιλοξενήθηκαν σε δομές της ΜΚΟ και καταγγέλουν κακοποιητικές συμπεριφορές σε βάρος τους .

Η έρευνα της Εισαγγελίας Ανηλίκων έχει επικεντρωθεί, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν στην δικογραφία, σε ενέργειες προβεβλημένου στελέχους της ΜΚΟ και τριών προσώπων που εργάζονται σε δομές.

