“Κιβωτός του Κόσμου” - Μαρτυρία : “Ο 19χρονος παρακαλούσε να συναντήσει τον πατέρα Αντώνιο για να…” (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Ανδρέας Μαρινιάκ, ωφελούμενος από δράσεις της ΜΚΟ, σχετικά με τις περιβόητες κρουαζιέρες, τις καταγγελίες για κακοποίηση, τα κλουβιά όπου έκλειναν τα παιδιά, αλλά και για την παπαδιά.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τετάρτη, για την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» ο Ανδρέας Μαρινιάκ, ωφελούμενος επί χρόνια από την ΜΚΟ, η οποία στηρίζει τον ίδιο και την αδελφή του.

«Αυτά τα πράγματα δεν τα έχουμε δει, έχουμε δει άλλα πράγματα. Πολλά παιδιά έχουν βρει έναν δρόμο στην ζωή τους, λόγω της «Κιβωτού του Κόσμου». Εγώ ήμουν όλη την ημέρα εκεί, στο σπίτι μου γύριζα μόνο το βράδυ για ύπνο. Εγώ σπουδάζω και δουλεύω, η αδελφή μου ακόμη βρίσκεται στην «Κιβωτό του Κόσμου» και την φροντίζουν», είπε ο νεαρός.

Ερωτηθείς για τις καταγγελίες και τους καταγγέλλοντες, ο Ανδρέας Μαρινιάκ είπε ότι «δεν είναι μόνο οι φωνές των καταγγελλόντων. Υπάρχουν και οι δικές μας φωνές που όμως δεν ακούγονται από τα ΜΜΕ όσο εκείνων», ενώ απαντώντας σε ερώτηση γιατί δεν εμφανίζονται ο πατήρ Αντώνιος, η παπαδιά του και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αντικαταστάθηκαν με απόφαση της Κυβέρνησης είπε «τα μέλη του πρώην ΔΣ έχουν στοχοποιηθεί στην ελληνική κοινωνία και παγκόσμια και δεν είναι εύκολο να μιλήσουν»

«Δεν μπορώ να πιστέψω καμία από τις καταγγελίες και δεν μπορεί να με πείσει κανείς ότι γίνονταν αυτά μπροστά στα μάτια μου και δεν αντιλήφθηκα το παραμικρό. Δεν έχω κάποιο συμφέρον να βγω και να πω ψέματα ούτε να ακυρώσω τι λένε αυτά τα παιδιά, που βγαίνουν χωρίς τα ονόματα τους. Εγώ βγαίνω και μιλάω και λέω αυτά που ξέρω», είπε ο Ανδρεάς Μαρινιάκ.

Σχετικά με τους καταγγέλλοντες και δη για τον 19χρονο, η μαρτυρία του οποίου είναι από τις πλέον βασικές, ο νεαρός είπε ότι «Αυτά τα παιδιά είναι επιβαρυμένα από τις οικογένειες τους, έχουν ψυχολογικά προβλήματα από τις οικογένειες τους. Ο 19χρονος τηλεφωνούσε συνεχώς στον πατέρα Αντώνιο και του ζητούσε επίμονα να έρθει στην Αθήνα και να τον συναντήσει. Δεν νομίζω να συνέβαινε κάτι τέτοιο αν υπήρχε μια κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος του».

«Τα παιδιά δεν θα μπορέσουν να τα τεκμηριώσουν και θα πέσουν σε αντιφάσεις και θα πρέπει η δικαιοσύνη να τα δει όλα αυτά», επεσήμανε ο νεαρός.

Για τις αναφορές περί τιμωριών, εγκλεισμού σε κλουβιά για πουλιά και στέρηση φαγητού από παιδιά, απάντησε ότι «δεν το βάζει τιμωρία το παιδί, προσπαθεί να το βάλει σε ένα πλαίσιο για την ζωή του».

Σε ερώτηση για τις περιβόητες κρουαζιέρες του πατρός Αντωνίου με παιδιά, κυρίως αγόρια, ο νεαρός απάντησε «Κρουαζιέρες είχα πάει κι εγώ, μαζί με δεκάδες παιδιά και παιδαγωγούς. Ήταν προσφορές από εταιρείες οι κρουαζιέρες, δεν επιβάρυναν οικονομικά την «Κιβωτό». Συνήθως ο πατέρας Αντώνιος έπαιρνε μαζί του κάποια παιδιά που είχαν κάνει κάποιο επίτευγμα πχ. στο σχολείο ή αλλού».

