Κολωνός: Η ποινή στον 39χρονο για τις φωτογραφίες της ανήλικης

Οι κατηγορίες που αποδόθηκαν στον άνδρα που εμφανίστηκε στις δικαστικές Αρχές, οι ισχυρισμοί του και η απόφαση ανακρίτριας – εισαγγελέα.

Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε μετά την απολογία του ο 39χρονος κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία, στην υπόθεση της 12χρονης από τον Κολωνό.

Ο 39χρονος, που ασχολείται επαγγελματικά στον τομέα της πληροφορικής, ήρθε αντιμέτωπος με τις δικαστικές Αρχές καθώς εντοπίστηκαν στην κατοχή του φωτογραφίες του παιδιού τις όποιες είχε λάβει διαδικτυακά.

Ανακρίτρια και Εισαγγελέας έκριναν μετά την απολογία του ότι πρέπει να αφεθεί ελεύθερος, επιβάλλοντας τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα 3 φορές το μήνα και επιπλέον της επιβολής χρηματικής εγγύησης 5.000 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να αρνήθηκε ενώπιον της Ανακρίτριας την πράξη που του αποδίδεται, ισχυριζόμενος ότι του εστάλησαν φωτογραφίες μέσω συγκεκριμένης εφαρμογής, από προφίλ με γυναικείο όνομα. Κατά τον ισχυρισμό που φέρεται να προβάλλει ο 39χρονος, επειδή υποψιάστηκε ότι το άτομο δεν ήταν 17 ετών, όπως του είπε, αλλά μικρότερης ηλικίας ζητούσε να αποσαφηνιστεί η ηλικία της και για αυτό ζήτησε τις φωτογραφίες, ώστε να ταυτοποιήσει το πρόσωπο με το οποίο μιλάει και την ηλικία του. Ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχεται ότι έστειλε στην 13χρονη κάποια χρηματικά ποσά που συνολικά φθάνουν τα 140 ευρώ.

Ο 39χρονος είναι ο πρώτος από την ομάδα προσώπων που εντοπίστηκαν να έχουν αγοράσει υλικό του κοριτσιού, που διακινούσε ο 53χρονος, που καλούνται σε απολογία για παιδική πορνογραφία από την Ανακρίτρια της υπόθεσης.

