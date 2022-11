Υγεία - Περιβάλλον

Σακελλαροπούλου: Πολυδιάστατο το έργο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών

Εορταστική εκδήλωσης για τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών-Πόρτα Ανοιχτή. Τι δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.



«Μία πόρτα ανοιχτή στη ζωή, στη φυσιολογική ένταξη στην κοινωνία, στην ευημερία και την αξιοπρέπεια» χαρακτήρισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών-Πόρτα Ανοιχτή, κατά τηδιάρκεια της εκδήλωσης για τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της.

Η κ. Σακελλαροπούλου, αναφερόμενη στους πρωτεργάτες αυτής της προσπάθειας, στους πρώτους γονείς που πήραν την πρωτοβουλία για την ίδρυση της εταιρείας, σημείωσε: «Μπορείτε, δικαίως, να υπερηφανεύεστε για το έργο σας. Η πίστη σας στη μοναδική αξία και τις απέραντες δυνατότητες κάθε ανθρώπου, η ενίσχυση των δεξιοτήτων του καθενός μέσω της παιδείας, της καλλιέργειας και της τέχνης, η προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας έχουν ήδη ανακουφίσει πάνω από 4.000 οικογένειες στα χρόνια που πέρασαν».

Επίσης, τόνισε ότι τα προγράμματα που παρέχει το Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών «Πόρτα Ανοιχτή», όπως και ο Ξενώνας Προσωρινής Διαμονής, βελτιώνουν τη ζωή των πασχόντων, ενώ οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και «Αριάδνη» αποτελούν ένα φιλόξενο, ασφαλές σπίτι για ενήλικες που αδυνατούν να διαμείνουν μόνιμα στο οικογενειακό περιβάλλον τους.

Όπως επεσήμανε, «το πολυδιάστατο έργο σας έχει κερδίσει τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Εύχομαι να συνεχίσετε με την ίδια αποφασιστικότητα, έμπνευση και πίστη στις αρχές σας τις προσπάθειες να ανοίξετε καινούριους δρόμους και να επεκτείνετε τους ορίζοντες κάθε παιδιού, νέου ή ενήλικα που προσφεύγει σε εσάς».

Ακολουθεί ολόκληρος ο χαιρετισμός της Προέδρου της Δημοκρατίας στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών-Πόρτα Ανοιχτή:

«Φιλανθρωπία είναι μία έννοια με ευρύτατο περιεχόμενο. Δεν εξαντλείται στην οικονομική προσφορά, όσο σημαντική και αν είναι αυτή. Είναι η ικανότητα να αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι σε ενότητα με τον άλλον. Η ανιδιοτελής προσφορά εαυτού, η ενεργός παρουσία δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη.

Αυτοί είναι οι άξονες γύρω από τους οποίους κινείται, εδώ και πενήντα χρόνια, η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών "Πόρτα ανοιχτή", που παρέχει ουσιαστική βοήθεια σε παιδιά, έφηβους και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση και τα εξοπλίζει με δεξιότητες, καθώς και με ψυχική δύναμη και αυτοπεποίθηση, αίροντας έτσι τον κοινωνικό αποκλεισμό που τους απειλεί.

Σκέφτομαι τους πρώτους γονείς που πήραν την πρωτοβουλία για την ίδρυση της Εταιρείας, τον πόνο και την αγωνία τους για την εξέλιξη των παιδιών τους και την ορθολογική και ψύχραιμη αντιμετώπιση του προβλήματός τους. Θέτοντας ως στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου για την προαγωγή των συμφερόντων των ατόμων με κινητικές αναπηρίες και με τη συνδρομή ιδιωτών, ιδρυμάτων, οργανώσεων και εταιρειών, δημιούργησαν μία "Πόρτα ανοιχτή" για την εξυπηρέτηση και την ενδυνάμωση όσων πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση στη χώρα μας. Μία πόρτα ανοιχτή στη ζωή, στη φυσιολογική ένταξη στην κοινωνία, στην ευημερία και την αξιοπρέπεια.

Σήμερα, μπορείτε, δικαίως, να υπερηφανεύεστε για το έργο σας. Η πίστη σας στη μοναδική αξία και τις απέραντες δυνατότητες κάθε ανθρώπου, η ενίσχυση των δεξιοτήτων του καθενός μέσω της παιδείας, της καλλιέργειας και της τέχνης, η προσφορά υπηρεσιών υψηλής ποιότητας έχουν ήδη ανακουφίσει πάνω από 4.000 οικογένειες στα χρόνια που πέρασαν. Τα προγράμματα που παρέχει το Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών "Πόρτα Ανοιχτή", όπως και ο Ξενώνας Προσωρινής Διαμονής, βελτιώνουν τη ζωή των πασχόντων, ενώ οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης "Φωτεινή" και "Αριάδνη" αποτελούν ένα φιλόξενο, ασφαλές σπίτι για ενήλικες που αδυνατούν να διαμείνουν μόνιμα στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Το πολυδιάστατο έργο σας έχει κερδίσει τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Εύχομαι να συνεχίσετε με την ίδια αποφασιστικότητα, έμπνευση και πίστη στις αρχές σας τις προσπάθειες να ανοίξετε καινούριους δρόμους και να επεκτείνετε τους ορίζοντες κάθε παιδιού, νέου ή ενήλικα που προσφεύγει σε εσάς».





