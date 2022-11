Πολιτική

Gov.gr - Πιερρακάκης: Δεν ακυρώνονται με έωλους τρόπους οι 1500 υπηρεσίες

Η απάντηση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε δημοσίευμα που κάνει λόγο για "επικίνδυνες τρύπες ασφάλειας στο gov.gr".



Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης απαντά σε σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών με τίτλο: «Επικίνδυνες "τρύπες" ασφάλειας στο gov.gr».

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Τεχνοφοβία, συνωμοσιολογία, εμμονή. Αυτό είναι, συνοπτικά, το σχόλιό μας για το σημερινό δημοσίευμα της Εφ.Συν.

Το μεγάλο ψηφιακό κεκτημένο που έχει συντελεστεί στη χώρα, οι 1.500 υπηρεσίες του Gov.gr και το 1 δισ. ψηφιακές συναλλαγές φέτος δεν ακυρώνονται με έωλους τρόπους.

Όλες οι εφαρμογές σχεδιάζονται με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, με έμφαση στην ιδιωτικότητα και χωρίς καμία περιττή ή εμπορική χρήση δεδομένων και πάντα με τη συναίνεση του πολίτη.

Ταυτόχρονα, η χώρα αποκτά συνεχώς νέα συστήματα που αντικαθιστούν τα παλαιά και γίνονται διαρκείς επενδύσεις στη θωράκιση και διασφάλιση των συστημάτων. Μια εικόνα εντελώς αντίθετη από το παρελθόν, όπου η έννοια κυβερνοασφάλεια υπήρχε μόνο στη θεωρία και σίγουρα όχι στο Ελληνικό Δημόσιο.

Τα θέματα της πληροφορικής είναι πολύ σοβαρά για να τυγχάνουν συνωμοσιολογικής, υπαινικτικής και μη επιστημονικής αντιμετώπισης. Και ίσως αυτό εν μέρει επεξηγεί γιατί η πρόοδος σε αυτό τον τομέα είχε καθυστερήσει τόσο.

Φυσικά, στην πραγματικότητα όλη αυτή η συζήτηση ελάχιστα αφορά τις λεπτομέρειες των ψηφιακών εφαρμογών και το πως οι πολίτες εξυπηρετούνται. Το σκεπτικό για ακόμα μια φορά αφορά τη στοχοποίηση του ψηφιακού έργου της κυβέρνησης προεκλογικά. Όπως έχουμε όμως τονίσει και στο παρελθόν, η Ελλάδα αλλάζει με έργα, όχι με λάσπη».

Αναφορικά με το σημερινό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της εφημερίδας των Συντακτών. pic.twitter.com/PIxhynrWUu — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) November 24, 2022

Το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας αναφέρει: «Εκτεθειμένα σε κακόβουλες διαρροές τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων πολιτών, πώς οι ψηφιακές εφαρμογές της κυβέρνησης στα κινητά αφήνουν ανοιχτά "παράθυρα" για εμπορική ή πολιτική εκμετάλλευση. Στοιχεία πάνω από 1 εκατ. ανυποψίαστων κατόχων τηλεφώνων διοχετεύτηκαν σε διαφημιστές μέσω των κρατικών ψηφιακών υπηρεσιών. Τι λένε οι ειδικοί για τους εναλλακτικούς τρόπους προστασίας, τι απαντά το αρμόδιο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης».





