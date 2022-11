Πολιτική

Η Γεροβασίλη καταγγέλλει επίθεση από χάκερς σε βάρος της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θύμα χάκερ καταγγέλλει ότι έχει πέσει η Όλγα Γεροβασίλη. Πήραν χρήματα από τους λογαριασμούς της, σύμφωνα με την ίδια.

Γενικευμένη ηλεκτρονική επίθεση-χακάρισμα που λαμβάνει χώρα εις βάρος της από χθες, καταγγέλλει η Όλγα Γεροβασίλη.

Η γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέρει ότι έχουν δεχτεί ηλεκτρονική επίθεση και και έχουν αποσπαστεί χρηματικά ποσά από τους βουλευτικούς λογαριασμούς της και βρίσκονται υπό ηλεκτρονική επίθεση και οι λογαριασμοί της στα social media.

Αναλυτικά η δήλωση της Όλγας Γεροβασίλη:

«Σε συνέχεια του σκανδάλου των υποκλοπών από το Ενιαίο Κέντρο Παρακολουθήσεων ΕΥΠ - Predator, στόχος του οποίου υπήρξα και η ίδια και για το οποίο ήδη έχω κινηθεί νομικά, καταγγέλλω δημόσια την γενικευμένη ηλεκτρονική επίθεση-χακάρισμα που λαμβάνει χώρα σε βάρος μου από χτες. Ήδη έχουν δεχτεί ηλεκτρονική επίθεση και έχουν αποσπαστεί χρηματικά ποσά από τους βουλευτικούς τραπεζικούς μου λογαριασμούς αλλά και είναι υπό ηλεκτρονική επίθεση τα μέσα κοινωνικής μου δικτύωσης.

Έχω ήδη προβεί στις αναγκαίες ενέργειες ενώπιον των αρμοδίων Αρχών για την αποκάλυψη των υπαιτίων».

Κλιμάκιο της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στο γραφείο της

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος επικοινώνησε τηλεφωνικά με Όλγα Γεροβασίλη, μετά την καταγγελία της για ηλεκτρονική επίθεση εις βάρος της και αφαίρεση χρημάτων από τους τραπεζικούς της λογαριασμούς.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στο πολιτικό γραφείο της κ. Γεροβασίλη μετέβη κλιμάκιο της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τη πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου”: οι νέες καταγγελίες, η θυρίδα, το μασάζ και οι... ψαρούκλες (βίντεο)

Ρόδος - καταγγελία: Δάσκαλος ασελγούσε σε 10χρονη μαθήτρια

Θεσσαλονίκη: Παραδόθηκε ο οδηγός που παρέσυρε την 21χρονη