Γαλλία: νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου

Τραγωδία στον αέρα όταν ελικόπτερο συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Δύο άνδρες, ένας Ρώσος και ένας Γάλλος, σκοτώθηκαν σήμερα όταν ελικόπτερο συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες στη Βιλφράνς-σιρ-Μερ, στη νοτιοανατολική Γαλλία, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία και τις αρχές της περιφέρειας.

Το ελικόπτερο είχε αναχωρήσει από τη Λοζάνη της Ελβετίας με προορισμό το Μονακό. Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 2 το μεσημέρι και, όπως είπε ένας εκπρόσωπος της περιφέρειας Αλπ-Μαριτίμ, εντοπίστηκαν δύο πτώματα.

Τα θύματα είναι ο Γάλλος πιλότος που εργαζόταν για την ιδιωτική εταιρεία Monacair του Μονακό και ένας επιβάτης, επιχειρηματίας ρωσικής καταγωγής με διαβατήριο Μάλτας. Το ελικόπτερο επρόκειτο να μεταφέρει και έναν δεύτερο επιβάτη, που όμως ακύρωσε την τελευταία στιγμή το ταξίδι του.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο πιλότος, ηλικίας περίπου 30 ετών, είχε εκπαιδευτεί στην περιοχή αυτήν και την γνώριζε πολύ καλά ενώ το ελικόπτερο ήταν «της τελευταίας γενιάς».

Οι υπηρεσίες διάσωσης ανέφεραν ότι περισσότεροι από 50 πυροσβέστες αναπτύχθηκαν στην περιοχή της συντριβής και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

