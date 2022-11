Παράξενα

Εγνατία οδός: έκλεισε λόγω εκτροπής φορτηγού με αγελάδες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αυτοκινητόδρομος, γέμισε με βοοειδή μετά την εκτροπή νταλίκας.

Πλημμύρισε με βοοειδή, η Εγνατία Οδός, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Περιστερίου, μετά από εκτροπή νταλίκας που μετέφερε τα εν λόγω ζώα.

Στις έξι περίπου το απόγευμα νταλίκα που κινούνταν στο ρεύμα προς Ιωάννινα εξετράπη με αποτέλεσμα όπως ήταν φυσικό να κλείσει ο δρόμος.

Μετά την εκτροπή και κάτω από συνθήκες που προς το παρόν δεν έχουν αποσαφηνιστεί αρκετά ζώα βρέθηκαν στο οδόστρωμα με ορισμένα μάλιστα να περνάνε και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο διακόπηκε και στο σημείο βρέθηκαν άνδρες της αστυνομίας και υπάλληλοι της Εγνατίας ΑΕ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ήδη κινείται άλλο όχημα από την περιοχή της Θεσπρωτίας προκειμένου να φορτώσει τα ζώα.

Οι ουρές οχημάτων στην Εγνατία είναι τεράστιες ειδικά στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα με πολλούς οδηγούς να διαμαρτύρονται καθώς έχουν εισιτήρια με το καράβι για Ιταλία.

Πηγή: epiruspost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέες καταγγελίες από μητέρες – “Έχω να δω τα παιδιά μου 5 χρόνια”

Μενίδι: Τον πυροβόλησαν στη μέση του δρόμου

Εργατικό δυστύχημα με οδηγό φορτωτή