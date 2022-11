Κόσμος

Κιμ Γιονγκ Ουν: Στόχος η Βόρεια Κορέα να γίνει η ισχυρότερη πυρηνική δύναμη στον κόσμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας έδωσε προαγωγή σε αξιωματούχους και επιστήμονες που συμμετείχαν στην εκτόξευση του μεγαλύτερου βαλλιστικού πυραύλου της χώρας.



Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε ότι απώτερος στόχος της χώρας του είναι να γίνει η ισχυρότερη πυρηνική δύναμη στον κόσμο, καθώς έδωσε προαγωγή σε δεκάδες αξιωματούχους και επιστήμονες που συμμετείχαν στην πρόσφατη εκτόξευση του μεγαλύτερου βαλλιστικού πυραύλου της Βόρειας Κορέας, μετέδωσαν αργά το βράδυ του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) το κορεατικό πρακτορείο ειδήσεων (KCNA).

Πριν περίπου μια εβδομάδα η Βόρεια Κορέα προχώρησε στην εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM), συνεχίζοντας τις αλλεπάλληλες οπλικές δοκιμές της.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας μάλιστα είχε εμφανιστεί με τη μικρή του κόρη για πρώτη φορά δημοσίως, ποζάροντας με φόντο τον διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο.

Με ένα χολιγουντιανών διαστάσεων βίντεο, η Βόρεια Κορέα έδωσε εικόνες από την πρόσφατη εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου ικανού να πλήξει στόχους σε απόσταση ακόμη και 15.000 χιλιομέτρων.

Στο βίντεο – υπερπαραγωγή ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η παρουσία της κόρης του Κιμ Γιονγκ Ουν, η ύπαρξη της οποίας δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα ποτέ έως τώρα. Η μικρή ήταν στο πλευρό του βορειοκορεάτη ηγέτη την ώρα που επιθεωρούσε και στη συνέχεια παρακολουθούσε την εκτόξευση, που προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Βροχές, χιόνια και πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή

Σημεία για rapid test δωρεάν την Κυριακή

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Νίκη στο βόλεϊ με επική ανατροπή για τους “πράσινους”