Βόρεια Κορέα - Κιμ Γιονγκ Ουν: Πρώτη εμφάνιση της κόρης του σε... εκτόξευση πυραύλου (εικόνες)

Με τη μικρή του κόρη για πρώτη φορά δημοσίως εμφανίστηκε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, ποζάροντας με φόντο τον διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο που εκτόξευσε την Παρασκευή η Πιονγιάνγκ.

Με ένα χολιγουντιανών διαστάσεων βίντεο, η Βόρεια Κορέα έδωσε εικόνες από την πρόσφατη εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου ικανού να πλήξει στόχους σε απόσταση ακόμη και 15.000 χιλιομέτρων.

Στο βίντεο – υπερπαραγωγή ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η παρουσία της κόρης του Κιμ Γιονγκ Ουν, η ύπαρξη της οποίας δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα ποτέ έως τώρα. Η μικρή ήταν στο πλευρό του βορειοκορεάτη ηγέτη την ώρα που επιθεωρούσε και στη συνέχεια παρακολουθούσε την εκτόξευση, που προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας.

Το κοριτσάκι διακρίνεται να φορά ένα λευκό μπουφάν και να κρατά το χέρι του πατέρα της με φόντο τον τεράστιο πύραυλο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας έχει τρία παιδιά, δύο κόρες και έναν γιο. Η Γιου Άε εκτιμάται ότι είναι περίπου 12-13 ετών και η δημόσια εμφάνιση της αποτελεί ένα μήνυμα από τον ισχυρό άνδρα της Πιονγιάνγκ πως την προετοιμά ζει για να γίνει είτε σύμβουλος του, είτε να έχει σημαντικό ρόλο στο μηχανισμό εξουσίας του καθεστώτος.

