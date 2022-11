Κόσμος

Ουζμπεκιστάν: Φονική σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό (βίντεο)

Νεκροί και δεκάδες τραυματίες από την μοιραία σύγκρουση του λεωφορείου με φορτηγό.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 38 τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό, χθες Σάββατο, στην περιφέρεια Αντιτζάν του ανατολικού Ουζμπεκιστάν.

Η σύγκρουση των δύο οχημάτων σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πρωτεύουσα Τασκένδη με την πόλη Αντιτζάν -- πρωτεύουσα της ομώνυμης περιφέρειας -- στις 08:10 (τοπική ώρα), σύμφωνα με τις αρχές.

Το λεωφορείο βρέθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το φορτηγό, ανέφερε η αστυνομία, επισημαίνοντας ότι στην περιοχή επικρατούσε ομίχλη.

Τρεις επιβάτες του λεωφορείου βρήκαν ακαριαίο θάνατο, ενώ συνολικά 38 άνθρωποι διακομίστηκαν σε κοντινό νοσοκομείο. Τρεις από τους τραυματίες χρειάστηκε να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση.

