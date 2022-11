Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Άγνωστο πόσα παιδιά φιλοξενούνται στη δομή! (βίντεο)

Τι αναφέρει η Δόμνα Μιχαηλίδου. Παιδιά και πρώην εργαζόμενοι λένε ότι ο π. Αντώνιος και η πρεσβυτέρα λειτουργούσαν με έπαρση και “παπική αλαζονεία”

Πολλά σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η «λανθασμένη» καταγραφή του αριθμού των παιδιών τα οποία φιλοξενούνταν στην «Κιβωτό του Κόσμου». Από τις καταγγελίες, τις επίσημες τοποθετήσεις για 364 «αόρατα» παιδιά, ενώ η «Κιβωτός του Κόσμου», δηλώνει πως φιλοξενεί 500 παιδιά, στα επίσημα έγγραφα εμφανίζονται μόνο 136 από αυτά, τονίζει η αρμόδια υφυπουργός, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία αφήνει αιχμές για συμφέροντα.

«136 παιδιά έχει το 10% των παιδιών της χώρας. Το 500 που δηλώνουν πως προκύπτει; Στείλαμε στην Κιβωτό τα έγγραφα και μετά άλλαξε το ατομικό σχέδιο οικογενειακής αποκατάστασης για το 60% των παιδιών που είχε μέσα γιατί είχε κάνει «λάθος» δηλώσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Έξι στα δέκα παιδιά δηλώθηκαν «λάθος» από την Κιβωτό, λέει η αρμόδια υφυπουργός.

«Είναι προφανές πλέον υπάρχουν συμφέροντα και στην παιδική προστασία. Τρεις στις τέσσερις δομές στην Ελλάδα είναι ιδιωτικές. Οι τρεις στις τέσσερις υιοθεσίες που γίνονται βγαίνουν από τις δημόσιες δομές» προσθέτει η Δόμνα Μιχαηλίδου.

Δύο προκαταρκτικές έρευνες διερευνώνται ταυτόχρονα στη δομή της «Κιβωτού του Κόσμου» στο Βόλο. Η πρώτη ξεκίνησε τον περασμένο Αύγουστο μετά την επώνυμη καταγγελία πρώην παιδαγωγού για κακοποιήσεις και ξυλοδαρμούς παιδιών ενώ η δεύτερη πριν από μερικές ημέρες προκειμένου να διερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες και αδικήματα.

Οι έρευνες πλέον απλώνονται σε δομές σε Αθήνα, Χίο, Ήπειρο, Καλαμάτα και Βόλο.





Τρίτεκνη μητέρα θα καταθέσει στον εισαγγελέα μέσα στην εβδομάδα για όσα σύμφωνα με την ίδια, υπέφεραν τα παιδιά της μέσα στην Κιβωτό.

Ο πατέρας Αντώνιος επιμένει πως όλες οι καταγγελίες συνθέτουν μια κακή κατασκευή που θα καταθέσει καθώς όλα αυτά είναι ψέματα.

Όταν ο πατήρ Αντώνιος ίδρυε την Κιβωτό του Κόσμου το 1998 κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως 24χρόνια μετά, ο βίος και η περιουσία του θα απασχολούσαν τις Αρχές, με τις καταγγελίες για κακοποίηση και οικονομικές ατασθαλίες να παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας.

Ωστόσο, παιδιά και πρώην εργαζόμενοι της δομής, οι οποίοι καταγγέλλουν τόσο τον ίδιο όσο και στενούς του συνεργάτες για κακοποιητικές συμπεριφορές, μιλούν για έναν άνθρωπο που, στην πορεία, έχασε τον προορισμό του και λειτουργούσε ο ίδιος αλλά και η πρεσβυτέρα με έπαρση και «παπική αλαζονεία».

Ήθελε τα «παιδιά του» να τον λατρεύουν σαν Θεό και να τον εξυμνούν για τη «σανίδα» σωτηρίας που τους προσέφερε.

Έφτασε, μάλιστα, στο σημείο να ζητήσει μια αγιογραφία με πρωταγωνιστή τον ίδιο και τη σύζυγό του. Στο εκκλησάκι του έκτου ορόφου στη δομή του Κολωνού, τον κεντρικό τοίχο κοσμεί μια αγιογραφία, η οποία αναπαριστά τον πατέρα Αντώνιο σε ρόλο Νώε να καθοδηγεί τα «παιδιά» του μαζί με τα ζώα στην Κιβωτό.

Στο πλάι του, με βιβλική μορφή και αυτή, η πρεσβυτέρα η οποία βοηθά τον πατέρα Αντώνιο να οδηγήσουν τα «τέκνα» τους στη «Γη της Επαγγελίας»… όπως φαίνεται και στη φωτογραφία.

Πρώην τρόφιμοι της Δομής περιγράφουν πως κατά τον καθιερωμένο εκκλησιασμό τους προσκυνούσαν και ασπάζονταν την αγιογραφία του πατρός Αντωνίου μαζί με τις υπόλοιπες εικόνες του Ναού. Ο αγιογράφος έχει αποτυπώσει τη μορφή του ιδρυτή της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, όπως ακριβώς του Χριστού και των Αγίων της Εκκλησίας.

Δίχως, όμως, φωτοστέφανο. Είναι, ίσως, το μόνο που λείπει από την εικόνα του «Μεσσία» που έπλαθε όλα αυτά τα χρόνια ο πατήρ Αντώνιος.

Μια εικόνα που ήρθε να διαλύσει το «τσουνάμι» των καταγγελιών σε βάρος της Κιβωτού. Ο πατήρ Αντώνιος ζούσε και συμπεριφερόταν σαν «Μεσσίας», καθώς ζητούσε από τους παιδαγωγούς και τα παιδιά της Κιβωτού να υποτάσσονται στις προσταγές του.

Το τρίτο του παιδί με την Σταματία Γεωργαντή το βάφτισε Νώε, ίσως ως ένα σημάδι του ρόλου που ο ίδιος είχε αναλάβει.

Την ίδια ώρα, ένα άλλο παιδί, οκτώ χρόνια μεγαλύτερο από τον γιο του, τον κατηγορεί πως έπεσε θύμα ασέλγειας και εξευτελιστικής συμπεριφοράς μέσα στην «Κιβωτό» που έφτιαξε για αυτόν ο πατέρας.

Γονείς καταγγέλλουν ότι έχουν να δουν δύο χρόνια τα παιδιά τους που φιλοξενούνται σε δομές της Κιβωτού του Κόσμου. Τα οικονομικά της οργάνωσης γίνονται «φύλλο και φτερό» καθώς έχουν προκληθεί ερωτήματα για τη διαχείριση των εκατομμυρίων που έφταναν υπό τη μορφή δωρεών.

Δεν έχω δει τα παιδιά μου 2 χρόνια

Γονείς παιδιών που φιλοξενούνται στη δομή του Βόλου καταγγέλουν ότι έχουν να τα δουν για σχεδόν δύο χρόνια και ότι οι υπεύθυνοι της δομής αυτής έχουν εξαφανιστεί όταν επέμειναν στο αίτημα να συναντήσουν τα παιδιά τους.

«Κάποια στιγμή το παιδί μου είπε «μαμά ο μπαμπάς είναι φυλακή, πότε θα βγει να είμαστε μαζί;», εγώ το ρώτησα «γιατί μανούλα μου τι έγινε;» και αυτό μου είπε «εγώ δεν περνάω καλά, με χτυπάνε τα παιδιά και οι κυρίες». Μετά σταμάτησαν οι επικοινωνίες, χώρισαν τα παιδιά» αναφέρει μια μητέρα.

Σύμφωνα με την ίδια το παιδί της είπε, επίσης, «μαμά το βράδυ κρύβω φαγητό κάτω από το μαξιλάρι μου, δεν χορταίνω». «Δεν έχω ξαναδεί τα παιδιά μου από τότε, δεν ξέρω αν ζούνε και αν είναι καλά».

«Μπορεί να τα έχουν δώσει τα παιδιά, δεν μας αφήνουν να τα δούμε, δεν επιτρέπου να τα δεί η μάνα, δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος, εδώ και 1,5 – 2 χρόνια συμβαίνει αυτό» καταγγέλλει από τη μεριά του ένας πατέρας.

Ενώ ένας φίλος του 19χρονου που έπεσε θύμα ασέλγειας από στέλεχος της Κιβωτού του Κόσμου στην Χίο αναφέρει :«Μου είπε «έναν χρόνο που ξεκινήσαμε σιγά-σιγά μου έβαζε το χέρι του μέσα από το παντελόνι, μου έβαζε να του βγάζω τις κάλτσες, καμία φορά του έβγαζα τα ρούχα, μου βγάζει το παντελόνι και με χαϊδεύει», σύμφωνα με ρεπορτάζ του protothema.gr

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Δευτέρα ο κ. Θεόδωρος Αποστόλου, ο οποίος δώρισε στην «»Κιβωτό του Κόσμου», τον έναν από τους ορόφους ενός μεγάλου εμβαδού ακινήτου που διαθέτει στον Κηφισό, κοντά στην βασική δομή της «ΚτΚ», με «αντάλλαγμα» να βρει θαλπωρή, προστασία και φροντίδα ο γιός του, που είναι ανάπηρος.

Όπως είπε ο 79χρονος άνδρας, «εξαπατήθηκε» από τον π. Αντώνιο, τον οποίο γνωρίζει εδώ και 25 χρόνια και τον γνώρισε να μεταφέρει σακιά με τρόφιμα, ενώ τελευταία τον είδε να διάγει διαφορετικό βίο.





