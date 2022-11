Υγεία - Περιβάλλον

Φονική παράσυρση: Δωρίζονται τα όργανα της 21χρονης φοιτήτριας

Τον προορισμό τους «πήραν» τα όργανα που δώρισαν οι γονείς της άτυχης φοιτήτριας.

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση για τη δωρεά των οργάνων της 21χρονης φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο 26χρονος .

Για τη λήψη των οργάνων αναμένονται σήμερα το βράδυ ειδικά κλιμάκια γιατρών από «Ωνάσειο» και «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης. Οι κερατοειδείς θα παραμείνουν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» όπου διενεργούνται μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς.

Ήδη έχουν γίνει οι απαιτούμενες εξετάσεις προ της λήψης μοσχευμάτων, οπότε και η διαδικασία προχωράει. Θα ακολουθήσει και άλλη διαδικασία εξετάσεων, όπως είθισται, μετά τη λήψη, ώστε να κριθεί ποια όργανα είναι τελικά κατάλληλα προς μεταμόσχευση προκειμένου να γίνουν οι επεμβάσεις στους συμβατούς λήπτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τοπικά Μέσα στης Κρήτης, από όπου καταγόταν η άτυχη φοιτήτρια, η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

Η μητέρα της κοπέλας δήλωσε πως η δωρεά των οργάνων της 21χρονης ήταν δική της επιθυμία.

