Μουντιάλ 2022: Ο αγώνας Ουαλίας - Αγγλίας χωρίζει ένα χωριό... στα δύο!

Ο δρόμος που χωρίζει το χωριό στα δύο, αποτελεί και το σύνορο των δύο χωρών. Πως ετοιμάζονται τα δύο “στρατόπεδα” στις δύο παμπ του χωριού, μία επί ουαλικού και μια επί αγγλικού εδάφους!

Μπορεί να απέχει πολύ από τα γήπεδα του Κατάρ και τη ζέστη της ερήμου του, αλλά πουθενά η σημερινή σύγκρουση του Μουντιάλ, ανάμεσα στην Ουαλία και την Αγγλία, δεν θα έχει μεγαλύτερη απήχηση από ό,τι στο χωριό Λανιμάιντς.

Στα σύνορα μεταξύ Αγγλίας και Ουαλίας, στο χωριό με τους σχεδόν 2.000 κατοίκους, έχουν αρχίσει να μετρούν αντίστροφα για τον αγώνα, από τότε που έγινε η κλήρωση για το τουρνουά, περίπου οκτώ μήνες πριν (1/4/2022).

Για μια νύχτα, η κατά τα άλλα σφιχτοδεμένη κοινότητα θα χωριστεί στη... μέση, σε μεγάλο βαθμό ανάμεσα στις δύο παμπ που υπάρχουν στις δύο πλευρές του δρόμου.

Η παμπ Cross Keys βρίσκεται στην αγγλική πλευρά του δρόμου που περνά από το κέντρο του χωριού, ενώ στην απέναντι πλευρά βρίσκεται το The Dolphin, από όπου αρχίζει η Ουαλία.

Η Αγγλία επικράτησε στις τελευταίες έξι αναμετρήσεις μεταξύ των δύο ομάδων και η τελευταία φορά που η Ουαλία «γεύτηκε» τη νίκη ήταν το 1984.

Μετά από 64 χρόνια αναμονής για να επιστρέψει σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, η Ουαλία βρίσκεται στα πρόθυρα του αποκλεισμού -μετά την ήττα με 2-0 από το Ιράν- και θα χρειαστεί να νικήσει την Αγγλία, πιθανώς με διαφορά τεσσάρων τερμάτων, για να προκριθεί στους «16».

Τί θα συμβεί όμως αν η Ουαλία τεθεί «νοκ άουτ»; Θα υποστηρίξουν άραγε οι θαμώνες του The Dolphin την Αγγλία;

«Μάλλον θα υποστήριζα κάποιον άλλον, για να είμαι ειλικρινής» είπε ο Τζέισον Τζόουνς, μιλώντας στην εφημερίδα Telegraph.

