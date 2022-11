Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ο “αντιφατικός” Ερμής και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Αρχίζω από τα δύσκολα, για να φτάσω στα εύκολα» είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις της Τρίτης, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Για τα τον σημερινό σεισμό που ανατάτωσε Εύβοια, Αττική και Βοιωτία, αλλά και τα όσα συμβαίνουν στην Κίνα με τις πρωτοφανείς κινητοποιήσεις κατά των αυστηρών μέτρων κατά του κορονοϊού, η Λίτσα Πατέρα, σημείωσε ότι πως είναι τα «κατάλοιπα» που άφησε η έκλειψη της 8ης Νοεμβρίου.

Ωστόσο, στην συνέχεια ανέφερε ότι η Αφροδίτη έχει αποφασίσει να είναι στον Τοξότη, στο πιο "χαρούμενο" ζώδιο και φέρνει αισιοδοξία.

Σήμερα όμως ο Ερμής φέρνει αντιφατικές τάσεις. Από τη μία σε επίπεδο επικοινωνίας είναι δύσκολη μέρα με καβγαδάκια για τους Τοξότες, Ιχθείς, Διδύμους και Παρθένους, Από την άλλη δίνει ευκαιρίες για διασκέδαση, αλλά και νέες γνωριμίες που μπορεί να αποδειχθούν σημαντικές, τόσο για την επαγγελματική σου πρόοδο όσο και για την προσωπική σου ζωή.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

