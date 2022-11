Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Εύβοια: ζημιές και ανησυχία από τον “χορό των Ρίχτερ” (εικόνες)

Δύσκολο ήταν το βράδυ για τους κατοίκους της νότιας Εύβοιας, μετά και τον βραδινό σεισμό των 5 Ρίχτερ, που προκάλεσε νέες ζημιές και επιδείνωσε τις ρωγμές των πρωινών δονήσεων. Τι λένε οι σεισμολόγοι.

Δύσκολο ήταν το βράδυ για τους κατοίκους στην νότια Εύβοια και κυρίως εκείνων στην κοινότητα Ζαράκων, καθώς ο βραδινός σεισμός των 5 Ρίχτερ, έφερε νέα προβλήματα και κυρίως ενέτεινε την ανησυχία τους για την εξέλιξη του φαινομένου.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Ζαράκων, Χρήστος Τρανός, δήλωσε μιλώντας στο ethnos.gr είπε πως ο νέος σεισμός των 5 Ρίχτερ δημιούργησε νέα προβλήματα καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά «έχουν πέσει σκάλες από κάποια σπίτια ενώ έχουν επιδεινωθεί οι ρωγμές που δημιούργησε ο πρώην σεισμός σε σπίτια, σχολεία και άλλα κήίρια». Σημείωσε πως οι κάτοικοι ήταν ανήσυχοι περισσότερο από το πρωί, καθώς δεν είναι συνηθισμένοι.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του Γεωδυναμικού, η δόνηση που σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 ήταν μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χλμ. νοτιοανατολικά των Ζαράκων Ευβοίας,

Το ίδιο επίκεντρο «έδωσε» το πρωί της Τρίτης τον σεισμό των 4,7 Ρίχτερ. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 8,9 χλμ.

Η ταλαιπωρία για τους κατοίκους ήταν μεγαλύτερη, λόγω και των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

Ο σεισμολόγος και διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών Άκης Τσελέντης, μιλώντας στο evima.gr, τόνισε ότι μετά από αυτόν τον σεισμό τα δεδομένα αλλάζουν: «δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει μεγαλύτερος σεισμός, υπάρχει αυτή η πιθανότητα διότι μιλάμε για ένα άγνωστο ρήγμα».

«Ωστόσο, αυτό που θα ήθελα να διευκρινίσω είναι πως και στο ενδεχόμενο μεγαλύτερου σεισμού, εκτιμώ πως θα είναι ένας σεισμός που θα τον αντέξουν τα κτίρια, δεν θα είναι καταστροφικός», υπογράμμισε.

Θα συνεχιστεί η δραστηριότητα. Πρέπει να πάρουμε το χρόνο μας για να δούμε τι γίνεται γιατί πρόκειται για ένα ρήγμα που δεν εμφανίζεται στην επιφάνεια», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του ΕΚΠΑ και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμης Λέκκας, έπειτα από την νέα σεισμική δόνηση με μέγεθος 5.2 στην κλίμακα Ρίχτερ που σημειώθηκε 6 χλμ. ΝΑ των Ζαράκων Ευβοίας στις 22:06 το βράδυ της Τρίτης.

Όπως τόνισε, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές μέχρις στιγμής και προσέθεσε ότι θα παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου όλο το βράδυ.

"Περιπλέκεται η κατάσταση μετά τον βραδινό σεισμό. Δεν ξέρουμε αν ήταν ο κύριος σεισμός ο αποψινός, η περιοχή είναι αχαρτογράφητη σεισμολογικά και θα περιμένουμε την εξέλιξη του φαινομένου" τόνισε ο κύριος Λέκκας και δεν απέκλεισε ένα νέο ισχυρότερο σεισμό. "Η εκτίμησή μου είναι πάντως" πρόσθεσε ότι "δεν θα έχουμε μεγαλύτερο σεισμό αλλά πρέπει να περιμένουμε". Κάλεσε τους πολίτες να είναι ψύχραιμοι και προσεκτικοί και να μην πάνε αύριο τα παιδιά της περιοχής στα σχολεία.

Κλειστά τα σχολεία στη Νότια Εύβοια

Κλειστά για προληπτικούς λόγους τα σχολεία στην Νότια Εύβοια και αύριο 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Καρύστου Λευτέρη Ραβιόλο, λόγω της σεισμικής δόνησης που έγινε αισθητή στις 22:06 και στην Αττική.

Η "αναφορά" της Πυροσβεστικής

"Μετά τη σεισμική δόνηση μεγέθους 5 Ρίχτερ, νότια - νοτιοανατολικά της περιοχής Ζαράκων Ευβοίας, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας με διασπορά στην ευρύτερη περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές και το Πυροσβεστικό Σώμα δεν έχει λάβει καμία κλήση. Πραγματοποιούνται περιπολίες από Πυροσβεστικές και Αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ανάλογα έχουν κινητοποιηθεί και οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος. Με εντολή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Αλέξιου Ράπανου, θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα όλες οι Ε.Μ.Α.Κ. Παρακαλούμε τους συμπολίτες μας, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών", ανέφερε σε ενημέρωση της, λίγο μετά απο τα μεσάνυχτα, η Πυροσβεστική.

