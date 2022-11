Παράξενα

Βόλος: Μητέρα μαχαίρωσε τον γιο της που πήγε να την αγκαλιάσει

Ηλικιωμένη μαχαίρωσε κατά λάθος τον παραπληγικό γιο της. Η αγκαλιά που παραλίγο να αποβεί μοιραία...

Ατύχημα έγινε το βράδυ της Δευτέρας στον Βόλο, μεταξύ μιας 80χρονης γυναίκας και του 61χρονου γιου της που είναι άτομο με αναπηρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας, στην προσπάθειά του να αγκαλιάσει τη μητέρα του την ώρα που η γυναίκα έκοβε ψωμί, τραυματίστηκε ελαφρά στον θώρακα με το μαχαίρι που κρατούσε η ηλικιωμένη μητέρα του!

Αργότερα η γυναίκα, πρέπει να κατάλαβε ότι ο γιος της είχε αιμορραγία, από επιδερμικό τραύμα που του κατάφερε κατά λάθος, οπότε κάλεσε ασθενοφόρο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Το Νοσοκομείο ενημέρωσε την Αστυνομία, που επιλήφθηκε του θέματος, ενώ η γυναίκα, που επίσης αντιμετωπίζει προβλήματα και μετακινείται δύσκολα, με εντολή της εισαγγελέως υπηρεσίας δεν συνελήφθη και θα σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος της.

Η υγεία του 61χρονου άνδρα δεν εμπνέει, σύμφωνα με τους γιατρούς ανησυχία και νοσηλεύεται στην Χειρουργική κλινική.

Πηγή: magnesianews.gr

