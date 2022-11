Οικονομία

ΟΠΑ: 7th Annual Sustainability Summit για Βιωσιμότητα και ESG

Με κορμό την θεματική « Sustainability-ESG Manager: Leading the Path to the Future», διοργανώνεται η εκδήλωση, χορηγός της οποίας είναι ο ΑΝΤ1.

Ο σημαίνων ρόλος των εξειδικευμένων στελεχών σε θέματα Βιωσιμότητας-ESG και η επίδρασή τους στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, θα είναι το θέμα του 7ου Annual Sustainability Summit, που διοργανώνει φέτος τo ΜΒΑ International του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (CSE), την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022.

Η εκδήλωση, που φέτος θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο ξενοδοχείο Radisson Blue Park Hotel (ώρα 18.00), θα φιλοξενήσει εκπροσώπους της κυβέρνησης καθώς και διακεκριμένους ομιλητές από θεσμικούς φορείς και επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ θα παρουσιαστεί η νέα έρευνα του i-MBA Sustainable Development and Circular Economy Club του Οικονομικού Πανεπιστημίου.

Η φετινή εκδήλωση έχει ως στόχο να παρουσιάσει τον ρόλο του ESG Manager σε θέματα καθοδήγησης και αλλαγής πνεύματος σε διοικούντες και εργαζομένους, τις σπουδές/γνώσεις που θα πρέπει να έχει, καθώς και την επίδραση που έχουν οι επαγγελματίες στη χάραξη μιας επιτυχημένης στρατηγικής της επιχείρησης σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης.

H έναρξη της εκδήλωσης θα γίνει από τον Καθηγητή Eric Soderquist, Διευθυντή MBA International Program (ΟΠΑ), ενώ συντονιστής θα είναι ο Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος του Kέντρου Αειφορίας (CSE) και Επισκέπτης Καθηγητής σε θέματα Bιώσιμης Ανάπτυξης & ESG του MBA International. Στην εκδήλωση θα παραστεί ως Guest Speaker ο Senior Manager Corporate & Stakeholder Engagement του Global Reporting initiative-GRI, κύριος Manuel Meneses, ενώ τρεις διακεκριμένοι ομιλητές από κορυφαίες επιχειρήσεις θα μιλήσουν για τον ρόλο του ESG Manager και την επίδραση που έχει στη χάραξη μιας επιτυχημένης στρατηγικής και συγκεκριμένα ο κύριος Βασίλης Ξυπολυτάς, Πρόεδρος του ΟΣΥ Α.Ε., η κυρία Μαργαρίτα Γκαμαλέτσου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων της ΕΥΔΑΠ και ο κύριος Νεκτάριος Δεμενόπουλος, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων του ΟΛΠ.

Επίσης, στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν good practices από κορυφαίες επιχειρήσεις στον τομέα αυτό, ενώ θα δοθούν και τιμητικά βραβεία σε επαγγελματίες του τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης που υλοποίησαν σημαντικές και καινοτόμες πρωτοβουλίες με άξονα το περιβάλλον και την κλιματική ουδετερότητα.

Χορηγός επικοινωνίας είναι ο ΑΝΤ1.

Το Annual Sustainability Summit έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός όπου συναντιούνται η ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα σε ένα γόνιμο διάλογο που αναδεικνύει σύγχρονα ζητήματα, τάσεις και προκλήσεις για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Εταιρική Υπευθυνότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

