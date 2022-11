Υγεία - Περιβάλλον

“Πνευμόνων Υγεία”: Το πρόγραμμα που σώζει ζωές

Τι είναι και πως λειτουργεί το πρόγραμμα, που έχει ως βασικό στόχο την διεύρυνση της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της θεραπείας.

Έχει υπολογιστεί πως η εφαρμογή των κατάλληλων στρατηγικών πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας θα μπορούσε να σώσει μέχρι και 3,7 εκατομμύρια ζωές, κάθε χρόνο, σε όλο τον κόσμο. Αυτό το συγκλονιστικό νούμερο έχει οδηγήσει στην καθιέρωση ολόκληρου του μήνα Νοεμβρίου, ως μήνα ευαισθητοποίησης, σωστής ενημέρωσης και κατανόησης της νόσου του καρκίνου του πνεύμονα, με στόχο τη σωτηρία ακόμα περισσότερων ζωών, μέσω της διεύρυνσης της εφαρμογής στρατηγικών πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας.

Τι εννοούμε όταν λέμε πρόληψη;

Όταν μιλάμε για πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα (αλλά και οποιουδήποτε καρκίνου) εννοούμε οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με στόχο την ελάττωση της πιθανότητας ανάπτυξης της νόσου. Η πρόληψη μπορεί να είναι πρωτογενής, δηλαδή να προλάβει την εμφάνιση μιας νόσου, ωστόσο στον καρκίνο του πνεύμονα, προς το παρόν, δεν μπορούμε να μιλήσουμε κυριολεκτικά για πρωτογενή πρόληψη, αλλά για περιορισμό των παραγόντων κινδύνου εμφάνισής του.

Γι’ αυτό έχει μεγάλη σημασία, παράλληλα με την εντατικοποίηση των προγραμμάτων διακοπής καπνίσματος να επενδύσουμε και στη δευτερογενή πρόληψη, δηλαδή στην πρώιμη διάγνωση της νόσου, τη διάγνωση σε όσο το δυνατόν πιο αρχικό της στάδιο.

Τα τελευταία χρόνια, η ιατρική κοινότητα έχει προκρίνει ως διαγνωστικό εργαλείο για τον καρκίνο του πνεύμονα την αξονική τομογραφία θώρακα χαμηλής δόσης ακτινοβολίας χωρίς σκιαγραφικό (low-dose CT, LDCT). Σήμερα, ο έλεγχος με αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης ακτινοβολίας είναι πλέον εγκεκριμένος για ομάδες υψηλού κινδύνου στις ΗΠΑ και ήδη και σε κάποιες χώρες της Ευρώπης.

Επιπλέον, ένα πρωτοποριακό θεραπευτήριο, το Metropolitan Hospital -μέλος του μεγαλύτερου ιδιωτικού ομίλου παροχής υπηρεσιών υγείας, του Ομίλου HHG- «πήγε μακρύτερα». Ενέταξε την εξέταση αυτή σε ένα πρόγραμμα, το «Πνευμόνων Υγεία», που αποτελεί το πρώτο στην Ελλάδα οργανωμένο πρόγραμμα προσυμπτωματικού - προληπτικού ελέγχου για έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα και το οποίο έχει ήδη βραβευτεί με Βραβείο Silver στα Patient Partnerships Awards 2022.

Πώς λειτουργεί;

«Το "Πνευμόνων Υγεία" συνδυάζει την απαραίτητη, υψηλού επιπέδου επιστημονική στελέχωση και τον αναγκαίο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής και προσφέρει, για πρώτη φορά τόσο οργανωμένα στην Ελλάδα, πρόληψη κατά του καρκίνου του πνεύμονα. Στο πλαίσιο του προγράμματος έχει συγκροτηθεί μια ειδική ομάδα επιστημόνων υγείας που απαρτίζεται από πνευμονολόγους της Πνευμονολογικής Κλινικής «Πνοή» και ογκολόγους από το Πρότυπο Κέντρο Κλινικών Μελετών, τη Δ' και τη Β' Ογκολογική Κλινική και από τον λοιπό ογκολογικό τομέα, για να προσφέρει συμβουλευτική προσέγγιση κατόπιν ραντεβού σε εβδομαδιαίο εξωτερικό ιατρείο, σε όσα άτομα θελήσουν να υποβληθούν στον έλεγχο», όπως ενημερώνει ο ιατρός Επαμεινώνδας Κοσμάς, Διευθυντής Πνευμονολόγος στο Metropolitan Hospital.

Τι γίνεται σε περίπτωση ανίχνευσης καρκίνου του πνεύμονα;

«Ο καρκίνος του πνεύμονα δεν είναι ανίκητος. Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση για πρόληψη, για διακοπή του καπνίσματος αλλά και για τις καινοτόμες θεραπείες είναι πρωταρχικής σημασίας.

Η ανοσοθεραπεία που άρχισε σχετικά πρόσφατα να εφαρμόζεται έχει αλλάξει το τοπίο και τις επιλογές στον αλγόριθμο αντιμετώπισης, προσφέροντας σημαντική ελπίδα για μακρόχρονη επιβίωση σε πολλούς ασθενείς.

Σήμερα, έρχεται, με εντυπωσιακά αποτελέσματα, να πάρει θέση και σε πιο πρώιμα στάδια του καρκίνου του πνεύμονα, όταν η νόσος είναι μόνο τοπικά προχωρημένη -σε ασθενείς με στάδιο 3, μετά την κλασική χημειο-ακτινοθεραπεία-, η προσθήκη της ανοσοθεραπείας ως θεραπείας συντήρησης τριπλασίασε την επιβίωση χωρίς υποτροπή της νόσου και αύξησε σημαντικά τη συνολική επιβίωση, προσφέροντας μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων χρόνων στην αντιμετώπιση πιο αρχικών σταδίων αυτής της δύσκολης νόσου. Πρόσφατα, η ανοσοθεραπεία εγκρίθηκε και ως συμπληρωματική θεραπεία μετά από χειρουργείο πρώιμων σταδίων αλλά και ως προεγχειρητική επιλογή μαζί με χημειοθεραπεία, γιατί οδηγεί σε σημαντικά ποσοστά πλήρους ανταπόκρισης της νόσου, σε πρώιμα χειρουργήσιμα στάδια, με συνέπεια ασφαλέστερα και μικρότερης έκτασης χειρουργεία», επισημαίνει η ιατρός Έλενα Λινάρδου, PhD, Παθολόγος- Ογκολόγος, Διευθύντρια της Δ' Ογκολογικής Κλινικής και του Πρότυπου Κέντρου Κλινικών Μελετών του Metropolitan Hospital.

Τι άλλο είναι καλό να έχουμε υπόψη για τον καρκίνο του πνεύμονα;

«Η κύρια αιτία της νόσου είναι το κάπνισμα (όπως προκύπτει στο 90% των περιπτώσεων). Μάλιστα, ακόμα και το παθητικό κάπνισμα αυξάνει την πιθανότητα καρκίνου του πνεύμονα. Άτομο που δεν καπνίζει και διαμένει στον ίδιο χώρο με άτομο που καπνίζει έχει 24% μεγαλύτερο κίνδυνο νόσησης.

Ακόμα και στις περιπτώσεις ατόμων που καπνίζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα η διακοπή του καπνίσματος μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο.

Ας σημειωθεί όμως, ότι άτομα 55-80 ετών, που καπνίζουν 30 χρόνια ή παραπάνω ή κάπνιζαν και το έχουν διακόψει λιγότερο από 15 χρόνια πριν, σύμφωνα με την Ομάδα Εργασίας Προληπτικών Υπηρεσιών των Η.Π.Α. πρέπει να ελέγχονται για καρκίνο του πνεύμονα κάθε χρόνο», τονίζει ο ιατρός Νικόλαος Κουφός, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπεύθυνος Μονάδας Επεμβατικής Πνευμονολογίας του Metropolitan Hospital.

Το Πρόγραμμα «Πνευμόνων Υγεία» στο Metropolitan Hospital

Το Metropolitan Hospital καλεί γυναίκες και άντρες ηλικίας 50 ετών και άνω, ενεργούς ή πρώην καπνιστές που έχουν διακόψει το κάπνισμα κατά την τελευταία 15ετία και έχουν ιστορικό καπνίσματος από 20 έως 30 «πακέτα-έτη» (pack-years: τα πακέτα τσιγάρων που καπνίζετε ή καπνίζατε ανά ημέρα επί (Χ) τα χρόνια που συνολικά καπνίζετε/καπνίζατε), ή έχουν ιστορικό καρκίνου του πνεύμονα στην οικογένεια, να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 210-480-9150, 210-480-9160, 210-480-9217 (εργάσιμες ημέρες και ώρες), προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Πνευμόνων Υγεία», το οποίο θα προσφέρεται δωρεάν στα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μέσω της συνεργασίας του Ομίλου HHG και του Metropolitan Hospital με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Fairlife Lung Cancer Care, του φορέα που δημιουργήθηκε στη μνήμη του Simon Bell.

